Nissan, arriva NX8: nuovo Suv elettrico globale sviluppato con Dongfeng. Debutta in Cina in versione Bev o con range extender

In anticipo rispetto al debutto globale, Nissan ha presentato in Cina il nuovo suv elettrico NX8 realizzato in jv con il suo partner locale Dongfeng. Previsto per essere offerto sia in versione elettrica pura o con range extender a benzina (Reev) NX8 è lungo 4.870 mm, alto 1.920 e largo 1.680 con un passo di 2.917 mm che dovrebbe essere alla base di un abitacolo spazioso, privilegiando in modo equilibrato confort e praticità.

Le immagini che sono state svelate attraverso la pubblicazione nel sito del ministero cinese dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica (Miit) - come previsto per tutti i nuovi modelli - che ha rivelato le prime immagini e le specifiche principali del prossimo NX8 adotta uno stile audace e futuristico, innovativo per Nissan, che è evidenziato da un anello luminoso - definito Star Ring - a tutta larghezza e da un pannello luminoso che rafforza l'identità high-tech, così come i fari a matrice.

Nella zona posteriore sono invece presenti luci Oled (composte da 2.064 unità luminose) che consente anche di personalizzare l'illuminazione. Altri dettagli qualificanti sono le maniglie a filo, lo spoiler posteriore integrato e cerchi da 19 o 20 pollici. Per quanto riguarda NX8 completamente elettrico sono previste due configurazioni solo con motore singolo, rispettivamente de 215 e 250 kW. Per la variante Reev il range extender è costituito da un motore turbo 1.5 litri che produce 109 kW. Il sistema è abbinato a un motore elettrico da 195 kW. Entrambi li suv Nissan NX8 sono dotati della batteria al litio-ferro-fosfato Yundun di nuova generazione che - secondo notizie non ufficiali - sono proposte con opzioni da 20,3; 21,1 e 37,4 kWh.