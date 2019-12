Nissan, arriverà a fine 2020 la GT-R50 by Italdesign, “mostro” con motore V6 biturbo da 720 cavalli

YOKOHAMA - Arriverà sul mercato in edizione limitata di 50 esemplari non prima della fine del 2020, ma in Giappone è già un oggetto di culto ed è stata ordinata “al buio” da alcuni inguaribili appassionati: parliamo della Nissan GT-350 by Italdesign, coupé “mostro” da 720 cavalli programmato per celebrare i 50 anni dell’auto (la GT-R, berlina e coupé, è una delle più longeve ed amate sportive giapponesi) e del centro di stile e progettazione fondato a Torino alla fine degli anni 60 da Giorgetto Giugiaro (ora di proprietà di VW Group).

Il NISMO Festival in programma al Fuji Speedway l’8 dicembre sarà il palcoscenico ideale per l’anteprima sul mercato domestico, poi sarà la volta del Nissan Crossing, nel quartiere Ginza della capitale giapponese, e del Tokyo Auto Salon in calendario a gennaio 2020. Due mesi dopo, lo stand Italdesign del Salone di Ginevra farà da palcoscenico alla prima uscita in Europa, dove la filiazione NISMO di Nissan vanta non pochi estimatori.

La GT-R50 by Italdesign è mossa da un motore V6 3,8 litri biturbo interamente realizzato a mano, in grado di regalare prestazioni da autentica supercar, grazie all’incremento di ben 120 cavalli ottenuto modificando pistoni, bielle, albero a camme, turbine, iniettori, intercooler e altri componenti di dettaglio. La cavalleria, come detto, arriva a 780 hp, un’enormità paragonabile alla potenza delle Ferrari 488 Pista e F8 Tributo (che però utilizzano un V8).

Ma al di là della potenza e dei prevedibili exploit in materia di accelerazione, velocità massima e comportamento dinamico, ciò che distingue questa limited edition giapponese è la capacità di farsi notare anche dal punto di vista estetico/funzionale, con soluzioni più che ardite, come dimostrano il grande alettone posteriore, la coda che riesce a mostrarsi aggressiva quanto il frontale, le forme originali della finestratura (sottilissima) e del lunotto, l’abbondante ricorso alla fibra di carbonio. Se non bastasse, il programma di personalizzazione prevede che si possa scegliere il colore della carrozzeria e dell’interno e che l’auto venga equipaggiata con dotazioni specifiche, a scelta dell’acquirente.

“I nostri clienti – ha detto in proposito Bob Laishley, direttore del programma globale di auto sportive Nissan - hanno apprezzato il contributo fornito dal nostro partner Italdesign, che vanta una lunga tradizione in vetture estremamente esclusive, ad alte prestazioni e personalizzate. La loro esperienza con la GT-R50 – ha aggiunto il manager - è stata incredibile e posso assicurare che ogni vettura sarà sicuramente un capolavoro unico”.

Sull’argomento si è sbilanciato anche Alfonso Albaisa, senior vice president Global Design di Nissan, osservando che “i designer sognano di realizzare l’opera a partire da una tela bianca, ma GT-R ha già alle spalle una storia audace, un cuore alimentato da NISMO e un’anima che rispecchia 50 anni di sogni di ingegneri, designer, artigiani, sviluppatori e piloti. I migliori designer provenienti dal Giappone e dall’Italia – ha aggiunto Albaisa - con l’aiuto dei nostri centri di studio in California e Londra dipingono sulla tela migliore che si possa desiderare!”

Essendo un’auto fuori dagli schemi, la GT-R50 si distingue anche per i sistemi di commercializzazione, che non prevedono ordini in concessionaria. Per informarsi sul prezzo (in Italia dovrebbe aggirarsi sul milione e 200.000 euro) e sulle modalità d’acquisto, gli interessati possono visitare www.GT-R50.nissan o contattare direttamente Italdesign all’indirizzo aporta.gtr50@italdesign.com. Gestore del tutto, in Giappone, è la SCI Co. Ltd (Specialist Cars Import), divisione della VT Holdings, che ha oltre un centinaio di concessionarie Nissan in tutto il Giappone ed è specializzata nell’importazione, omologazione e distribuzione di esclusive auto sportive.