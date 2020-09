Nissan Ariya: per la prima volta al mondo, svelato in Italia il nuovo crossover elettrico

La Nissan Ariya si mostra realmente e lo fa per la prima volta al mondo in Italia. Dopo infatti la presentazione mondiale in streaming del 15 luglio, il primo crossover elettrico della casa giapponese si è fatto finalmente vedere dal vivo e toccare nel corso di un evento che ha visto anche il debutto in pubblico del nuovo presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro.

La Ariya porta anche al debutto il nuovo logo di Nissan, che campeggia illuminato sul frontale, ispirato al sole e al detto del fondatore, Yoshisuke Aikawa: «Se hai una ferma convinzione, sei in grado di penetrare anche il sole». E la convinzione non mancava certo nel 2009 quando Nissan presentò la Leaf introducendo, in anticipo su tutti, la prima auto elettrica di massa e globale che di recente ha raggiunto le 500mila unità vendute. A 11 anni di distanza, l’Ariya rappresenta uno strappo ulteriore verso una visione che molti altri costruttori – volenti o nolenti – hanno sposato e che si salda con un’altra grande intuizione di Nissan, il crossover, e la competenza per le auto sportive come la GT-R e la prossima Z.

L’Ariya è lunga 4.595 mm, larga 1.850 e alta 1.660 con un passo di 2.775 mm. È basata sulla nuova piattaforma CMF-EV sviluppata insieme con Renault e può avere uno o due motori elettrici con trazione posteriore o integrale denominata e-4orce. La sua particolarità è il controllo della coppia sui due assali in chiave dinamica così da migliorare non solo la motricità, ma anche la direzionalità e la stabilità della vettura, anche in frenata. Due le batterie, una da 65 kWh e l’altra da 90 kWh, ma l’utilizzo effettivo è rispettivamente di 63 e 87 kWh. Il peso della vettura varia da 1,8 a 2,3 tonnellate mentre tutte hanno una capacità di traino di 1,5 t.

Cinque i livelli di potenza. Le Ariya monomotore hanno 160 kW e 178 kW, quest’ultima ha un’autonomia di 500 km mentre entrambe hanno una coppia di 300 Nm e raggiungono i 160 km/h. Le aria bimotore a trazione integrale raggiungono 200 km/h: 205 kW e 560 Nm, 225 kW e 600 Nm mentre, con lo stesso valore di coppia c’è la versione Performance da 290 kW che accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 s. e ha un’autonomia di 400 km. Le versioni con batteria più piccola hanno un caricatore di bordo a corrente alternata da 7,4 kW, con quella più grande è da 22 kW. In entrambi i casi il caricatore a corrente continua è da 130 kW.

Essenziale e futuristico l’abitacolo, ispirato all’estetica giapponese. La strumentazione è formata da due schermi allineati da 12,3 e da un head-up display di nuova concezione. Il sistema infotelematico è aggiornabile over the air ed è provvisto di assistente vocale con il quale poter interagire anche con la domotica della propria casa. I comandi, invisibili a vettura spenta, avvisano con una vibrazione se vengono attivati. Avanzata anche la dotazione di sicurezza con la possibilità di guidare in autostrada senza mani e di compiere, attraverso lo smartphone, manovre di parcheggio complete anche in retromarcia.

La Ariya arriverà in concessionaria nella seconda metà del 2021, ma gli ordini iniziano da gennaio, data per la quale dovrebbe essere pronto il listino. Saranno 10 le tinte disponibili per la carrozzerie, sei bicolore con il tetto in nero. Intanto sul sito Nissan si sono registrate già oltre 50.000 interessate alla nuova Nissan elettrica e, in generale, alla mobilità a zero emissioni.