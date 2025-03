Nissan, gli “inventori” dei crossover. X-Trail mild-hybrid e l’Ariya Nismo sono al top

Nissan è sempre più sinonimo di Crossover. Fu proprio la Casa giapponese a ideare, nel 2007, questo segmento con la Qashqai. Il successo è proseguito con la più piccola Juke, fino ad arrivare ai giorni nostri con un’intera gamma incentrata sulla X-over Thinking. Nissan ha ulteriormente allargato la sua famiglia presentando sia la X-Trail Mild Hybrid che l’avveniristica Ariya NISMO. Vetture così distanti tra loro, ma che sono in grado di rappresentare al meglio le due anime del marchio nipponico. Forte del successo ottenuto con la tecnologia e-Power, la Nissan X-Trail si presenta ora in versione Mild Hybrid garantendo consumi contenuti a un prezzo più accessibile, si parte infatti da 31.800 Euro. Se esternamente rimane invariata, con la sua firma luminosa sdoppiata sull’anteriore e l’aspetto muscoloso che richiama il mondo del fuoristrada, a cambiare è ciò che troviamo sotto il cofano.

Il 3 cilindri 1.5 benzina, che nella versione e-Power funge da generatore, ora riveste il ruolo di protagonista. In grado di erogare una potenza di 163 Cv e 300 Nm di coppia, il propulsore dispone di un rapporto di compressione variabile che, a seconda della guida, è in grado di ottimizzare prestazioni o efficienza. A supporto troviamo il motore elettrico che entra in funzione nelle ripartenze e quando serve più spinta garantendo, così, consumi di circa 7 litri per 100 km. A dispetto dei suoi 4,68 m di lunghezza, la X-Trail Mild Hybrid si mostra briosa e scattante, grazie al cambio CVT a variazione continua, e agile potendo contare su un assetto ben studiato. Incrementati anche gli Adas con assistenza alla guida attiva e passiva. Disponibile sia in versione 5 che 7 posti, offre ampio spazio a bordo, così come un bagagliaio che parte da 575 fino a raggiungere i 1.396 litri. Ricca la dotazione di bordo con il touch screen da 12,3” dell’infotainment e il caricatore wireless per lo smartphone di serie. Il 2025 segna anche il ritorno di Nismo in Europa. In occasione del suo 40° anniversario, la divisione sportiva di Nissan ha sviluppato la Ariya Nismo con soluzioni direttamente mutuate dalla Formula E. Il crossover non passa di certo inosservato con spoiler, minigonne e diffusore che hanno il compito di incrementare del 40% la deportanza assicurando una maggior stabilità alle alte velocità e in curva. Sotto la carrozzeria si celano 2 motori, ciascuno montato sul proprio asse, in grado di generare una potenza complessiva di 320 kW (435 Cv) e 600 Nm di coppia, che si traducono in uno 0-100 km/h coperto in 5 secondi e una velocità massima di 200 km/h.

Il tutto è supportato da una batteria da 87 kWh che assicura un’autonomia di 417 km e può essere caricata a 130 kW in corrente continua. Il sistema e-Force, che distribuisce la trazione sulle 4 ruote, rende la Ariya Nismo estremamente divertente da guidare nei tratti misti, proprio come quelli che affrontiamo sulle strade dei Castelli Romani. Sportività che si riflette anche nell’abitacolo con sedili e volante racing. Usufruendo degli incentivi Nissan, la Ariya Nismo parte da 53.850 Euro. Non solo auto, X-over Thinking per Nissan significa anche assistenza post-vendita. L’ultima novità, a tal proposito, è Nissan More: un programma di garanzia che si rinnova, fino a 10 anni, ad ogni tagliando effettuato presso la rete del marchio nipponico.