Nissan Kait, la nuova arma di conquista per il Sudamerica. Arriva in Brasile e altri 20 mercati il nuovo suv compatto con il 1.6 flex fuel

Nissan schiera una nuova 'arma' di conquista in Sudamerica: è il suv compatto Kait - prodotto presso il Complesso Industriale di Resende in Brasile per essere esportato in 20 mercati- che insieme ai nuovi Kicks e Magnite servirà a rafforzare la presenza della Casa giapponese nella regione Latam. «Il progetto Nissan Kait nasce dall'esperienza globale di Nissan nello sviluppo di suv che integrano soluzioni per soddisfare le esigenze dei consumatori latinoamericani - ha dichiarato Guy Rodríguez, presidente di Nissan America Latina - per consolidare la nostra presenza in questo segmento in crescita e altamente competitivo».

«Sono fiducioso che sarà accolto con entusiasmo dai nostri clienti in questa ampia regione - ha sottolineato Rodriguez nel corso dell'evento di presentazione che si è svolto a a San Paolo, in Brasile - ereditando elementi chiave di robustezza, affidabilità e qualità dalla nostra piattaforma più venduta». Kait si posizionerà come diretto concorrente di modelli popolari come Hyundai Creta, Volkswagen Tera e Fiat Pulse, e - com'è logico trattandosi di un modello globale . avere ricadute sui prossimi suv che Nissan dedica al vasto mercato dell' India. Strettamente derivato dal modello Kicks di vecchia generazione (che dal 2016 aveva preso il posto nella gamma Nissan per il Brasile del primo Juke) il suv compatto Kait misura 4,30 metri di lunghezza e 1,76 di larghezza con un passo di 2,62 metri.

Il bagagliaio ha una capacità di 432 litri. A livello globale, sarà disponibile negli allestimenti Active, Sense Plus, Advance Plus ed Exclusive con touchscreen da 9 pollici con Android Auto e Apple CarPlay wireless, quadro strumenti digitale da 7 pollici, climatizzatore automatico, telecamera a 360 gradi e numerose funzioni Adas. Nissan Kait sotto il cofano, condivide il gruppo propulsore con la Kicks Play, cioè un quattro cilindri 1.6 aspirato, flex-fuel, che eroga 113 Cv se alimentato con etanolo (146 Nm di coppia) e 110 Cv e 146 Nm nel funzionamento a benzina. La trasmissione, come in molti modelli Nissan, prevede esclusivamente un cambio CVT.