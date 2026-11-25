MONTE PORZIO CATONE - Silenziosa come una foglia, da cui prende il nome in inglese, la Nissan Leaf si muove con grazia sulle strade autunnali dei Castelli Romani. La tranquillità, quasi poetica, del vento che accompagna il foliage degli alberi contrasta con la vivacità della terza generazione dell’elettrica giapponese. Erede di un modello che nel 2010 ha inaugurato la mobilità a zero emissioni su larga scala, dopo oltre 730.000 esemplari venduti nel mondo, ora la Leaf cambia pelle. Un netto taglio col passato, perché l’elettrica di Nissan si presenta ora come un crossover di segmento C lungo 4,35 metri.

Le linee filanti, le maniglie a filo e la coda quasi da coupé, insieme al fondo carenato, contribuiscono a un coefficiente aerodinamico di 0,25. Anche l’abitacolo si presenta più moderno offrendo una buona abitabilità. Materiali morbidi al tatto e una plancia dominata da due schermi da 14,3 pollici, con servizi Google e NissanConnect, avvolgono subito gli occupanti, il tutto impreziosito dall’impianto audio Bose. Non male anche il bagagliaio che offre 437 litri di carico. La gamma prevede batterie da 52 e 75 kWh, abbinate a motori da 177 e 218 cv. Quest’ultima versione, protagonista della prova, eroga 355 Nm di coppia e promette fino a 622 km di autonomia. La ricarica rapida arriva a 150 kW e permette di recuperare fino a 420 km in mezz’ora.

Inoltre il Route Planner di Google Maps pianifica le soste e la gestione termica preparando la batteria alla ricarica. La Leaf scivola silenziosa sull’asfalto, con una progressione fluida e una risposta immediata. In modalità Sport i 218 cv emergono con decisione regalando una guida brillante, complice anche lo 0-100 km/h coperto in 7,6 secondi.

Lo sterzo accompagna i cambi di direzione e l’assetto, con sospensioni MacPherson davanti e multilink dietro, mantiene la vettura composta limitando al minimo il rollio in curva. È il comfort, insieme al silenzio, a lasciare il ricordo più piacevole. Nel traffico si apprezza l’e-Pedal Step, che rallenta l’auto fino ad arrestarla semplicemente alzando il piede dall’acceleratore, oltre al recupero di energia in frenata regolabile su 4 livelli. Al termine della prova abbiamo rilevato un consumo medio di 14,1 kWh/100 km, dato non distante da quanto dichiarato. Già disponibile, la nuova Leaf è proposta a partire da 36.950.