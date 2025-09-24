Nissan Micra, la sesta generazione arriva a febbraio ed è già ordinabile a partire da 29.500 euro

La Nissan Micra di sesta generazione sarà nei concessionari dal febbraio prossimo con un prezzo di listino di 29.500 euro, ma può essere già ordinata usufruendo degli incentivi governativi abbattendo il prezzo fino a 18.500 euro.

La Micra di sesta generazione è un gradito ritorno per un’automobile che ha fatto la storia di Nissan in Europa e in Italia. Lanciata infatti nel 1992, l’anno successivo ha conquistato il titolo di “Auto dell’Anno” e in oltre 40 anni di vita (dei quali 10 precedenti al suo arrivo sui nostri mercati) ha collezionato oltre 6 milioni di clienti, il 10% dei quali solo nel nostro paese dove il 42% di tutte le Nissan vendute sin dall’arrivo del marchio giapponese in Italia sono proprio Micra.

La nuova Micra è stata, ancora una volta pensata per il mercato europeo e viene prodotta a Douai, in Francia, presso lo stabilimento da dove escono anche la Renault 5 e 4. Condivide infatti con le francesi la base tecnica di partenza, la piattaforma AmpR Small e praticamente tutte le caratteristiche tecniche. È lunga 3,97, larga 1,83 e alta 1,50 con un asso di 2,54 metri lo stile si ispira alla seconda generazione arrivata in Italia, denominata K12, con un vezzo in più: la scanalatura che unisce le luci anteriori e posteriori scavata idealmente con la paletta utilizzata per le palline di gelato.

Il bagagliaio ha un volume di carico che va da 326 a 1.106 litri abbattendo lo schienale posteriore 60/40 e l’abitacolo è caratterizzato da una plancia completamente digitale con due schermi da 10,1”, uno dei quali è rivolto verso il guidatore ed è dedicato al sistema infotelematico basato su sistema operativo Android OS, dunque graficamente e funzionalmente pari a quello che troviamo sugli smartphone con la possibilità di essere completato con oltre 70 app reperibili sullo store.

Il sistema è prerogativa dei due allestimenti superiori (Advance ed Evolve), ma non dell’Engage che ha la strumentazione con display da 7”, ma sempre con Android e CarPlay wireless. Per l’esterno sono disponibili 6 tinte e in tutto 16 combinazioni bicolore con tetto nero e grigio, mentre per l’abitacolo ci sono tre combinazioni di tinte e materiali, a seconda degli allestimenti, denominate Comfort, Sport e Zen (in tessuto riciclato e pelle sintetica), anche queste ultime due bicolori. Tre anche i cerchi, ma tutti in lega e con 18” di diametro.

Due i sistemi di propulsione disponibili. Uno ha un motore da 90 kW e 225 Nm con una batteria da 40 kWh ricaricabile fino a 80 kW per un’autonomia di 317 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h n 9 secondi. L’altra ha un motore da 110 kW e 245 Nm con batteria da 52 kWh per 416 km e uno 0-100 in 8 secondi. Entrambe hanno il caricatore a corrente alternata da 11 kW che permette il V2G e un tempo di ricarica in continua dal 15% all’80% in 30 minuti grazie al preriscaldamento automatico.

Da segnalare il sistema di navigazione Google in cloud che permette di pianificare il viaggio con le soste e i tempi di ricarica e la possibilità di selezionare 4 livelli di recupero attraverso le levette dietro al volante, compreso quello più intenso “one pedal” che permette di gestire con un solo pedale dell’acceleratore anche il rallentamento e l’arresto. Il guidatore può scegliere anche quattro modalità di guida: Eco, Comfort, Sport e Perso (configurabile) che coinvolgono anche l’illuminazione interna.

Di spicco per una vettura di questo segmento sono anche le sospensioni posteriori multi-link che realizzano la migliore sintesi tra comfort e tenuta di strada. Completa anche la dotazione di sicurezza con dispositivi di assistenza che permettono la guida autonoma di livello 2 e forniscono comfort e sicurezza anche in città come la frenata automatica in fase di parcheggio e il monitoraggio delle zone laterali per assicurare l’uscita sicura dalla vettura.

La nuova Nissan Micra, come già detto, è già disponibile all’ordine in tre allestimenti a partire da 29.500 euro: l’Engage è solo con la batteria da 40 kWh, l’Evolve solo con quella da 52 kWh mentre l’Advance si può avere in entrambe le soluzioni con una differenza di prezzo pari a 2.900 euro. La garanzia è di 3 anni o 100.000, di 5 anni sul motore 8 anni sulla batteria, ma grazie alla formula Nissan More, effettuando gli interventi di manutenzione presso la rete di assistenza ufficiale, la garanzia sull’intera vettura può essere estesa fino a 10 anni e 200.000 km.