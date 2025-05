Nissan, nuova Micra punta sull'elettrico. Basata sulla piattaforma AMPR Small per auto a batteria ha soluzioni tecniche importanti

La Nissan Micra torna in formato 100% elettrico, ed è tutta nuova, come è stata mostrata in occasione della presentazione statica avvenuta a Roma. Basata sulla piattaforma AMPR Small per auto a batteria, offre delle soluzioni tecniche importanti per il segmento B a cui appartiene, come la sospensione posteriore multilink e l'e-pedal, per guidare con un pedale solo. Sotto le forme tondeggianti che richiamano le prime due generazioni dell'utilitaria giapponese, e con un corpo vettura più corto di 2,5 cm, più alto di 4 cm, e più largo di 3 cm, rispetto alla Micra precedente, troviamo un pacco batteria che può essere da 40 o 52 kWh, ed un powertrain elettrico da 90 o 110 kW (122 o 150 CV).

Numeri a cui si associano dati interessanti a livello dinamico, come lo scatto da 0-100 km/h coperto in 8 secondi per la versione più potente, ed un'autonomia che può arrivare fino a 408 km (dato in fase di omologazione) per la variante con batteria da 52 kWh. La ricarica da stazioni a corrente continua accetta fino a 100 kW di potenza (80 kW per la versione con batteria da 40 kWh), per passare, in 30 minuti, dal 15 all'80% di energia disponibile. Comoda per 4 persone, offre un bagagliaio da 326 litri con tutti i posti in uso e l'abitacolo si caratterizza per i due schermi da 10,1 pollici situati sulla plancia, per strumentazione ed infotainment. Quest'ultimo sfrutta la Suite Google integrata con Google maps, Google assistant e Google play.

Inoltre, attraverso il route planner, consente di pianificare i viaggi tenendo conto della collocazione delle stazioni di ricarica, dell'autonomia di partenza e dello stile di guida. Dotata di tutti gli aiuti alla guida di ultima generazione, tra cui anche il sistema che mette in guardia gli occupanti dell'arrivo di altri veicoli prima di scendere dall'auto, la nuova Micra sarà in concessionaria da gennaio 2026, mentre i prezzi verranno comunicati nel mese di luglio 2025, quando saranno aperti anche i preordini.