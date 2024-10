Nissan, partership con Silence per la nanocar EV S04. Espande offerta mobilità elettrica in Europa

Nissan continua ad espandersi nel mercato attraverso un'offerta di mobilità che abbraccia anche l'ambito urbano mediante la partnership con Silence, per distribuire in maniera esclusiva la nanocar S04 nel Vecchio Continente. Già acquistabile, a partire da 8.530 euro (versione L6e con una batteria), grazie all'incentivo statale di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo euro 0, 1, 2, 3, nella rete ufficiale Nissan, presso concessionari selezionati che, al momento sono 11, ed in futuro cresceranno di numero, questa microcar elettrica è disponibile nelle varianti denominate, rispettivamente, L6e ed L7e, con una o due batterie estraibili. La prima può essere condotta a partire dai 14 anni con patente AM, è spinta da un motore elettrico da 6 kW, che consente di raggiungere la velocità massima di 45 km/h, ed ha un'autonomia di 80 km con una sola batteria, mentre arriva a 175 km con due batterie.

La seconda, invece, può essere guidata a partire dai 16 anni con patente B1, ed offre la possibilità di avere un propulsore da 7 kW nella configurazione con una sola batteria, per una velocità massima di 70 km/h ed un'autonomia pari a 70 km e, nella variante con due batterie, spinta da un'unità elettrica da 14 kW, assicura una velocità massima di 85 km/h, ed un'autonomia che arriva fino 149 km. Piccola fuori, con una lunghezza di appena 2,28 metri, ma con un bagagliaio da 247 litri, la S04 offre il comfort di un'auto di categoria superiore, come testimonia la presenza dell'aria condizionata, degli alzacristalli elettrici, dell'impianto audio, dei comandi al volante e del caricatore per lo smartphone. Inoltre, è pensata per garantire una guida sicura, come si evince dai freni a disco anteriori e posteriori, non mancano le cinture di sicurezza per entrambi gli occupanti e c'è anche il freno di stazionamento elettronico.

A livello di connettività poi, oltre al bluetooth per connettere i device, con l'app My Silence consente persino di condividere l'accesso al veicolo senza chiavi fisiche. La particolarità della piccola elettrica da città però risiede nella possibilità di estrarre facilmente le batterie da 5,6 kWh l'una per ricaricarle anche utilizzando una presa domestica, oltre che mediante le colonnine pubbliche, in un tempo che va dalle 7 alle 9 ore; e più avanti nelle stazioni di scambio della rete Nissan si potrà sostituire la batteria scarica con una carica in appena 30 secondi. Una novità, quella dell'accumulatore estraibile, che sottolinea la volontà di innovare di Nissan, che ha rivoluzionato il mondo dei crossover con la tecnologia E-Power capace di offrire i vantaggi di una guida elettrica ma senza la necessità di ricaricare presso le colonnine o da casa, grazie ad un propulsore elettrico che funge da generatore.