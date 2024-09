Nissan Patrol, ad AbuDhabi passerella per la 7^ generazione. Ha un V6 biturbo 3.5 da 425 cv, ma non arriverà in Europa

Per il lancio della settima generazione dell'iconico 4x4 Patrol, Nissan ha scelto un grandioso evento in una inconsueta quanto significativa location ad Abu Dhabi a cui hanno partecipato - oltre al presidente e ceo di Nissan Motor Co Makoto Uchida - autorità, regnanti, vip, dirigenti, concessionari, partner commerciali e soprattutto potenziali clienti provenienti da tutto il Medio Oriente che è tradizionalmente per il Patrol 4x4 il principale mercato. L'importanza di questa presentazione, va sottolineato, corrisponde alle ambizioni che Nissan ha per Il nuovo Patrol, che nel design, nei contenuti e nelle motorizzazioni si colloca ogni nel segmento di riferimento come valido rivale di Range Rover, Cadillac Escalade, Lincoln Navigator e altri suv di fascia alta presenti nei mercati di riferimento, compresi in un secondo tempo Stati Uniti e Sudamerica. Per sferrare questa offensiva Nissan Patrol sfoggia un look che Alfonso Albaisa responsabile del design di Nissan ha definito «sorprendente» e che esalta la sua imperdibile presenza sulla strada. La griglia V-motion distintiva di Nissan è più ampia e più integrata nella carrozzeria, e affiancata da fari con tecnologia Adaptive Driving Beam (ADB) a forma di doppia C.

La coda richiama la griglia anteriore con una barra luminosa a tutta larghezza ed è forse la parte più riuscita, unendo premiumness e modrnità. La presenza sulla strada è accentuata dai cerchi in lega da 22 pollici (a richiesta) che offrono anche una superiore altezza da terra per superiori. prestazioni in off-road. Rispetto alla generazione precedente il motore V8 benzina viene sostituito da un potente V6 biturbo 3.5 da 425 CV e 700 Nm di coppia (disponibile anche una versione 3.8 aspirata da 316 Cv) che è accoppiato ad una trasmissione automatica a 9 velocità. Patrol introduce anche un sistema di interblocco della modalità di trasferimento 4WD, una novità per Nissan, che consente ai conducenti di passare senza problemi da una modalità all'altra e affrontare paesaggi impegnativi con facilità, Il guidatore ha a disposizione sei distinte modalità di guida - standard, sabbia, roccia, fango/solco, eco e sport - e può contare soprattutto sulle nuove sospensioni. Il sistema dinamico di cui è dotata sfruttano la tecnologia e-damper che regola automaticamente gli ammortizzatori in base alle condizioni di guida, per un'esperienza di bordo più controllata e confortevole. Le sospensioni pneumatiche adattive sono di serie, rendendo possibile la regolazione dell'altezza di marcia (prerogativa fondamentale per alternare le strade asfaltata ai percorsi off-road) e migliorando l'efficienza aerodinamica. Il sistema facilita anche l'ingresso e l'uscita dall'auto nonché il carico e lo scarico dal bagagliaio.

Dotata di tecnologie intuitive tra cui NissanConnect 2.0 con tecnologia Google integrata, ProPILOT Assist e Klipsch Premium Audio System, offre un'esperienza di guida superiore, completata da un comfort eccezionale. «La nuovissima Patrol è un ottimo esempio dei modelli entusiasmanti e stimolanti che stiamo offrendo nell'ambito del nostro piano aziendale globale, The Arc - ha detto Makoto Uchida - La settima generazione è un audace balzo in avanti, che unisce prestazioni senza pari, tecnologia all'avanguardia e una presenza imponente per ridefinire cosa può essere un suv». «Con una storia di oltre 70 anni, la Patrol incarna perfettamente il concetto di Guidare l'innovazione per arricchire la vita delle persone' che è il nostro scopo aziendale». Patrol sarà disponibile presso la rete dei partner Nissan negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e nella più ampia regione del Medio Oriente a partire dal primo novembre 2024.