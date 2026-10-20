Nissan Pixo, sviluppata per guidare in sicurezza. Ha sistemi di assistenza alla guida di vetture di livelli molto superiore

La nuova Nissan Pixo è la vettura d'accesso alla gamma BEV della casa giapponese, ma a livello di tecnologia e sistemi di sicurezza vanta una dotazione normalmente appannaggio di auto di segmento superiore. Infatti, per agevolare il controllo di un'erogazione che beneficia di una coppia massima immediata, grazie alla presenza del motore elettrico da 60 kW, la Pixo offre sistemi avanzati di assistenza alla guida, i quali migliorano anche il confort di bordo riducendo lo stress nelle situazioni di traffico intenso.

Tra questi segnaliamo il cruise control adattivo con funzione stop & go, che segue il flusso del traffico occupandosi anche delle fasi di arresto e ripartenza. Non manca il sistema di avviso di superamento involontario della corsia, denominato lane departure warning, che aiuta il conducente a rimanere in carreggiata; mentre il sistema di parcheggio automatico, chiamato hands-free parking, lascia alla vettura l'incombenza di effettuare le manovre che precedono la sosta e chi è seduto al volante non deve utilizzare nemmeno le mani per indirizzare l'auto negli spazi di parcheggio.

Con la tecnologia One-Pedal poi, al guidatore basta solo un pedale, quello dell'acceleratore, per avviare il veicolo, accelerare e rallentare, anche fino all'arresto completo della vettura. In marcia l'assistente Gemini offre supporto per la navigazione, l'intrattenimento e, tramite l'AI, è capace di comunicare con un'interazione vocale naturale conoscendo già le esigenze di chi è al volante grazie alla cronologia delle conversazioni precedenti.