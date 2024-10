Nissan porta in Italia le Silence 04, nanocar elettriche rivoluzionarie nel prezzo e nella ricarica

Sbarcano nelle concessionarie Nissan italiane ed europee le nanocar elettriche Silence 04 progettate e fabbricate in Europa: da oggi la casa automobilistica giapponese è distributore esclusivo delle auto elettriche prodotte dalla spagnola Silence (Gruppo Acciona) e omologate come quadricicli: si possono guidare, a seconda della versione, a partire dai 14 o dai 16 anni. Le Silence 04 arricchiscono la gamma ecologica Nissan con una proposta che vuole essere rivoluzionaria nel prezzo e nella ricarica, visto che questo veicolo non ha necessariamente bisogno delle colonnine.

Merito della tecnologia della batteria removibile, che esce dalla nanocar sul suo carrello ed entra direttamente in casa, dove si infila nella presa elettrica e si lascia in carica la notte (circa 7-9 ore per la ricarica completa). Ovviamente, se lo si preferisce, si ricarica anche dalle colonnine su strada.

L’iniziativa di Nissan è frutto della partnership siglata nell’aprile scorso tra la casa automobilistica e Silence per la distribuzione in esclusiva delle Silence S04 in Europa (da subito nei concessionari Nissan in Italia, Francia e Germania, cui si aggiungerà presto il Regno Unito).

“Nissan e Silence credono nel democratizzare la mobilità elettrica”, ha affermato Gareth Dunsmore, Managing director e-Micro Mobility AMIEO, nel corso della presentazione del veicolo, a Roma. “Vogliamo portare la mobilità elettrica al numero più ampio di persone, anche quelle che finora non hanno avuto accesso. È una nuova audience che vuole guidare in elettrico e apprezza anche formule nuove come il noleggio”.

“Nissan completa la sua offerta elettrica e toglie al cliente ogni dubbio sul costo e l’infrastruttura – problemi che Silence risolve grazie al prezzo accessibile e alla batteria estraibile che non ha bisogno necessariamente della rete di ricarica su strada”, ha affermato Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. “L’Italia è un mercato particolarmente importante in questa partnership europea di Nissan e Silence, perché da noi le auto piccole, del segmento A, sono più apprezzate che negli altri mercati europei, con una crescita soprattutto per i segmenti L6 e L7 con motorizzazione elettrica”.

Compatti, leggeri, silenziosi e a zero emissioni, i quadricicli Silence S04 sono disponibili nelle due varianti L6e e L7e, con una o due batterie estraibili e ricaricabili ovunque, dotazioni tecnologiche e spazi ai vertici della categoria, sia per quanto riguarda i sedili per guidatore e passeggero sia per quanto riguarda il bagagliaio (247 litri di capacità di carico).

Le dimensioni compatte di Silence S04 (lunghezza 2,28 m, larghezza 1,27 m, altezza 1,57 m) unitamente al raggio di sterzata di soli 3,5 m fanno di questa vettura la soluzione ideale per i contesti urbani, dove la possibilità di facili manovre e parcheggi in spazi ridotti sono un vantaggio. I quadricicli Silence S04 sono omologati 2 posti e disponibili in due varianti: L6e –guidabile a partire dai 14 anni con patente AM- e L7e guidabile a partire dai 16 anni con patente B1. In entrambi i casi possono avere una o due batterie.

Silence S04 L6e offre una sola opzione di motore elettrico da 6 kW, che permette di raggiungere la velocità massima di 45 km/h. La versione con una batteria garantisce autonomia pari a 80 km, mentre per quella con due batterie l’autonomia arriva a 175 km.

Silence S04 L7e offre due opzioni di motore elettrico. Un motore da 7 kW associato a una sola batteria, che permette di raggiungere la velocità massima di 70 km/h e garantisce un’autonomia pari a 70 km. Oppure c’è l’opzione di un motore da 14 kW associato a due batterie che spinge la vettura fino alla velocità di 85 km/h e offre fino a 149 km di autonomia.

Tutte le batterie hanno una capacità di 5,6 kW e possono essere ricaricate tramite una comune presa domestica o presso le colonnine pubbliche dotate di presa in corrente alternata, con tempi per una ricarica completa che vanno dalle 7 alle 9 ore.

Ma ci sarà un’altra opzione che verrà lanciata nei prossimi mesi: sarà possibile sostituire la batteria scarica con una carica in soli 30 secondi nelle stazioni di scambio presso la rete Nissan che aderirà all’iniziativa, grazie al servizio battery as a service, per cui l’automobilista comprerà il veicolo ma non la batteria, che userà -appunto- come servizio, pagando un abbonamento mensile.

Tutte le versioni di Silence S04 sono equipaggiate con freni a disco sia anteriori che posteriori, per un’azione frenante sicura in qualsiasi condizione. Le auto sono dotate di cinture di sicurezza per entrambi gli occupanti e di un freno di stazionamento elettronico (EPB), per una maggiore comodità. A bordo la nanocar è dotata di impianto di aria condizionata, alzacristalli elettrici, impianto audio, comandi al volante e caricatore per smartphone.

Le vetture sono dotate di Bluetooth per la connessione con lo smartphone, per gestire le chiamate, gli itinerari di viaggio e la playlist musicale. Inoltre, l’app My Silence offre ai clienti una serie di servizi digitali, tra cui l'accesso senza chiavi, la localizzazione del mezzo, il monitoraggio dell'autonomia e dello stato di carica della batteria. Sempre tramite app, i clienti possono connettersi con la loro community e condividere l'accesso al proprio veicolo utilizzando la chiave digitale, senza bisogno di chiavi fisiche.

“La gamma Silence S04 ha prezzi a partire da 8.530 euro per la versione L6e con una batteria, comprensivo di incentivo statale di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2, 3”, ha ricordato Alexandro Longo, e-Micro Mobility Network Builder & Dealer Performance Manager di Nissan Europe.

Le Nanocar Silence S04 sono disponibili presso un gruppo selezionato di concessionari Nissan, che oggi conta 11 partner e che si amplierà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raggiungere 40 partner sul totale di 65 concessionari Nissan. A Roma sono già disponibili presso Mirauto e Autogiapponese. A Torino si possono acquistare presso Nissauto, a Milano presso Renord, a Padova presso Campello, a Bologna presso Alma, a Firenze presso Brandini, a Lucca presso CFL, a Perugia presso Starcar, a Bari presso Pica Motors e a Catania presso Comersud.