Nissan Qashqai, ecco la terza generazione del modello che ha inventato il crossover compatto

Arriva la terza generazione della Nissan Qashqai, l’auto che nel 2007 portò il concetto di crossover nel segmento C trovando un punto di sintesi tra le caratteristiche tipiche delle berline e quelle di un suv. Da allora sono state prodotte oltre 3 milioni di unità e il numero dei concorrenti è cresciuto a dismisura in un mercato che oggi è diventato molto più competitivo e predilige sempre di più i veicoli a ruote alte.

Per questo la nuova Qashqai ha un aspetto più imponente, più da suv, e uno stile caratterizzato da volumi più netti. Nuovo il frontale con fari a freccia dotati di led a matrice, diversa la coda e più regolari i fianchi, dotati di superfici più lisce e dominati dai grandi passaruota, ora capaci di ospitare ruote con cerchi fino a 20 pollici. Crescono tutte le dimensioni, ma solo leggermente. La nuova Qashqai infatti è lunga 4.425 mm (+35), larga 1.838 mm (+32), e alta 1.615 mm (+25) con un passo di 2.666 mm (+20 mm). In cambio offre un’abitabilità sensibilmente migliorata, un’accessibilità più agevole grazie alle portiere posteriori che si aprono a 85 gradi e un bagagliaio cresciuto in capacità fino a 507 litri (+74) e con una soglia di carico più vicina al suolo di 2 cm.

La nuova Qashqai è la prima auto in Europa dell’alleanza Renault-Nissan ad adottare la nuova piattaforma CMF-C con una scocca che è più leggera di 60 kg e più rigida del 41%. I primi 21 kg sono stati risparmiati grazie a portiere, parafanghi anteriori e cofano motore in alluminio, 2,6 kg grazie al portellone in materiale composito e il resto grazie alle tecniche di giunzione e agli acciai ultraltoresistenziali la cui percentuale è passata dal 20% al 30% del totale. A fronte della crescita delle dimensioni e dei contenuti, la massa totale della vettura è salita di soli 22 kg. Le sospensioni sono McPherson su tutte e 4 le ruote, ma per le versioni con ruote da 20 pollici e a trazione integrale è multi-link.

Evoluto lo stile degli interni, con illuminazione bianca, e della plancia. La strumentazione digitale su pannello da 12,3” ad alta definizione è completata dall’head-up display da ben 10,8”. Il sistema infotelematico con schermo da 9” ha Android Auto e Apple Carplay (anche wireless) e permette di usare l’assistente di Google e Alexa. Grazie al modulo di connessione, si possono collegare fino a 7 dispositivi con il wi-fi e si può interagire con il veicolo attraverso un’app per attivare alcune funzioni in remoto, condividere dati, sapere se c’è un guasto e se c’è bisogno di assistenza. Per sottolineare il tradizionale legame di Nissan con il mondo dei videogiochi, l’avviso sonoro per le cinture di sicurezza e gli indicatori di direzione è stato curato dalla Bandai Namco.

I sedili sono progettati secondo il concetto “zero gravity” ideato dalla Nasa, in più possono essere rivestiti in nappa con cucitura a diamante, hanno le memorie, la funzione massaggio e sono riscaldati, come il volante. Anche la dotazione di sicurezza è stata evoluta grazie ai sistemi di assistenza che interagiscono con il sistema di navigazione aiutando a scegliere la corsia di marcia giusta e adattando la velocità al traffico e in prossimità delle intersezioni. La Qashqai ha la frenata automatica che entra in azione anche agli incroci e, se di fianco c’è una vettura che non abbiamo visto e stiamo per iniziare un sorpasso, non si limita a segnalarlo ma agisce sullo sterzo. Inoltre in manovra o in retromarcia frena automaticamente se c’è il rischio di urtare un oggetto o una persona intorno alla vettura.

La nuova Qashqai è la prima Nissan interamene elettrificata e non avrà più diesel. Sotto il cofano troveremo il già noto 1,3 litri, ma arricchito del sistema mild-hybrid a 12 Volt che recupera energia in rilascio, amplia le fasi di stop&start spegnendo la vettura al di sotto dei 18 km/h e fornisce una spinta aggiuntiva di 6 Nm tra 20 e 110 km/h per 20 secondi. Ci sarà una versione da 140 cv e una da 158 cv, quest’ultima anche con cambio CVT e un nuovo sistema di trazione integrale. I suoi tempi di reazione, in caso di slittamento delle ruote posteriori è ridotto ad un quinto e ci sono ben 5 modalità di guida (standard, eco, sport, snow e off-road) per adattarsi a diversi tipi di fondo.

Ma la novità più interessante sarà la propulsione E-Power, anche questa novità assoluta per l’Europa e che ha già avuto un grande successo su modelli Note e Serena venduti in Giappone. È un sistema ibrido in serie nel quale l’elettrico da 140 kW è l’unico motore di trazione collegato alle ruote attraverso una trasmissione a rapporto singolo. A fornire l’energia per ricaricare la batteria agli ioni di litio è un sofisticato 3 cilindri 1.5 turbo da 157 cv in grado di variare la cilindrata e il rapporto di compressione attraverso un sistema già applicato su modelli Infiniti e Nissan venduti in Giappone e Nordamerica. Funzionando sempre in un arco di regime ottimale, il sistema diminuisce drasticamente le emissioni inquinanti e quelle di CO2. Il guidatore potrà scegliere tra 3 modalità di guida e avrà l’e-Pedal, già visto sulla Leaf, ovvero la possibilità di gestire il rallentamento della vettura sollevando il pedale dell’acceleratore con una decelerazione massima di 0,2 G fino all’arresto. Dunque l’obiettivo è dare sensazioni di guida da auto elettrica.

La Nissan Qashqai sarà prodotta ancora a Sunderland, nel Regno Unito, e sarà lanciata a giugno con una versione denominata Premiere Edition con dotazione particolarmente ricca e carrozzeria bitono. Non ancora noto il listino, ma si sa che la versione E-Power arriverà qualche mese dopo.