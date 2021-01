Nissan Qashqai, il lancio in primavera. Nuova piattaforma, peso ridotto: ora è anche elettrificato

ROMA - È partito il conto alla rovescia: la terza generazione del pionieristico crossover Nissan si prepara al debutto nella primavera 2021. Alla base del nuovo modello c’è la piattaforma CMF-C dell’Alleanza, inedito connubio di alta ingegneria, innovazione e tecnologie d’avanguardia. Fedele ai principi che hanno guidato la progettazione e lo sviluppo delle due precedenti generazioni, il nuovo Qashqai è caratterizzato da design elegante, ricca dotazione tecnologica e motori efficienti. Anche per la terza generazione di Qashqai la progettazione è stata curata dal team di Nissan Design Europe a Londra, e la sua ingegnerizzazione dal Nissan Technical Centre Europe di Cranfield, Bedfordshire, nel Regno Unito. Il nuovo Qashqai è il primo modello in Europa a usare la piattaforma CMF-C, che rappresenta l’avanguardia in termini di strutture e architetture tecnologiche nel settore Automotive. Per la realizzazione della scocca è stato utilizzato un materiale più leggero e adottate tecniche di stampaggio e saldatura, che aumentano la robustezza e riducono il peso.

Per la prima volta, il portellone posteriore di Qashqai è realizzato con un materiale composito che lo alleggerisce di 2,6 chili. Porte anteriori e posteriori, parafanghi anteriori e cofano sono ora interamente realizzati in alluminio, cosa che permette di risparmiare 21 chili di peso. La struttura base della piattaforma CMF-C è stata aggiornata per ottenere una forma più omogenea, allo scopo di garantire, in caso di impatto, un migliore assorbimento dell’energia nelle zone collassabili e preservare più efficacemente agli occupanti della vettura. La nuova piattaforma CMF-C, grazie all’elevata rigidità torsionale, consente un preciso posizionamento delle sospensioni e una maggiore reattività in fase di sterzata, offrendo al guidatore il pieno controllo della vettura anche nei percorsi più impegnativi. Le sospensioni sono McPherson sulle quattro ruote, ora con una nuova messa a punto per migliorare lo smorzamento delle irregolarità stradali, garantendo una marcia più silenziosa e composta su ogni superficie. Per i modelli con cerchi da 20’’ e tutte le versioni a trazione integrale, le sospensioni sono multi-link. Il servosterzo è stato ulteriormente perfezionato e offre una migliore reattività. Il nuovo Qashqai è disponibile con una gamma completamente elettrificata, in linea con la strategia di Nissan.

Due le opzioni disponibili: un benzina da 1,3 litri con tecnologia mild hybrid e l’innovativo ed esclusivo sistema e-Power, caratterizzato da accelerazione istantanea tipica degli EV, ma senza limiti di autonomia. La ricerca dell’efficienza è anche alla base della scelta del propulsore benzina 1.3, che sarà disponibile in due livelli di potenza, entrambi reattivi, dai consumi ridotti e dalle basse emissioni inquinanti. Il motore è stato rivisto per includere il sistema mild hybrid da 12 V, che integra una batteria addizionale al litio installata sotto il pianale e un generatore a cinghia per il recupero dell’energia in frenata e durante il rallentamento. Questa energia alimenta il sistemi ausiliari del motore, prolungando la durata della funzione Stop/Start, che a sua volta riduce le emissioni totali di CO2. Il sistema permette inoltre di avere un’erogazione di coppia supplementare in accelerazione. Il sistema e-Power consente alle ruote di muoversi esclusivamente attraverso il motore elettrico mentre il motore a benzina serve per azionare il generatore e produrre energia elettrica. Il motore a benzina lavora sempre a un numero di giri ottimale per garantire massima efficienza e minimo rumore, ovvero bassi consumi e massimo comfort. La terza generazione di Qashqai è equipaggiata con il nuovo sistema ‘ProPilot con Navi-link’ che consente di ridurre l’affaticamento e lo stress di chi è al volante anche grazie a un’interfaccia molto intuitiva.