Nissan rinnova X-Trail, il crossover migliora sotto ogni aspetto. Look più audace ed assistenza alla guida evoluta

Nissan rinnova la X-Trail, che sarà ordinabile da aprile, mentre le consegne inizieranno dal mese di luglio. Esteticamente presenta una nuova griglia più ampia, un nuovo paraurti anteriore con prese d'aria laterali, cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata e il rivestimento dei passaruota in nero lucido che richiamano altri elementi dello stesso colore come i retrovisori esterni. Inoltre, debuttano due nuove livree bicolore denominate, rispettivamente, Universal Blue e Dark Beige. L'abitacolo presenta nuovi materiali e nuove finiture, lo schermo per l'infotainment e il quadro strumenti TFT, entrambi da 12,3 pollici, di serie per tutte le versioni. La suite di Google integrata offre al guidatore il supporto di Google Maps per la navigazione, dell'assistente Google per gestire diverse funzioni della vettura tramite i comandi vocali, e consente di scaricare applicazioni tramite Google Play. Con l'Around View Monitor, inoltre, migliorato con la funzione 3D, che oltre alla vista dall'alto permette di selezionare singolarmente una delle 8 viste disponibili, è possibile utilizzare la telecamera frontale per riprodurre le immagini delle ruote anteriori e la porzione di strada circostante come se il vano motore e il cofano fossero trasparenti.

Non manca la possibilità di avere sedili anteriori e posteriori riscaldati, il volante riscaldato, il parabrezza riscaldato ed il climatizzatore a tre zone; mentre la seconda fila di sedili, scorrevole e frazionabile 40/20/40, offre spazi modulari e versatili. La versione N-TREK si differenzia per esclusivi dettagli di colore rosso sugli inserti del paraurti, per i loghi Nissan in nero e rosso presenti sulla griglia anteriore e nella vista posteriore, per i cerchi in lega N-TREK da 19 pollici, per le barre del tetto nere e per il simbolo del Monte Fuji sul bagagliaio. Mentre all'interno presenta il logo Nissan nero e rosso sul volante, delle cuciture a contrasto, un nuovo tetto panoramico apribile, i rivestimenti dei sedili in CellCloth, un innovativo materiale impermeabile che respinge l'acqua e rimane asciutto al tatto e dei tappetini impermeabili in gomma per il bagagliaio. La guida del nuovo crossover Nissan beneficia del sistema di assistenza ProPILOT Assist migliorato con una serie di aggiornamenti che includono un riconoscimento più rapido e accurato dei segnali stradali, una riposta più fluida in fase di accelerazione e frenata ed una migliore capacità nel mantenere la vettura in carreggiata, in particolare nelle corsie strette.

La nuova Nissan X-Trail è disponibile con il powertrain e-POWER, in cui il motore elettrico fornisce trazione alle ruote e l'unità termica funziona come generatore per produrre energia da fornire alla batteria ed al motore elettrico. La versione 2WD, a due ruote motrici, eroga 204 CV, mentre la variante 4WD, che utilizza anche un secondo motore elettrico al posteriore, ha una potenza di 213 CV ed una capacità di traino che arriva fino a 1.800 kg.