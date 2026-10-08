Nissan X-Trail: 25 anni di evoluzione, più tecnologia e anima outdoor con la N-Trek

VALLELUNGA - Venticinque anni e oltre otto milioni di esemplari venduti nel mondo. La Nissan X-Trail festeggia un traguardo importante con un aggiornamento che ne rafforza la doppia anima di Suv familiare e vettura destinata anche al tempo libero. Nata nel 2001 dall’idea di unire la praticità e il comfort di una berlina alla robustezza di un fuoristrada, la X-Trail è arrivata alla quarta generazione accompagnando l’evoluzione del mercato e delle esigenze degli automobilisti. Oggi compie un ulteriore passo verso l’elettrificazione, con una gamma interamente basata sulla tecnologia e-POWER e la possibilità di scegliere la trazione integrale elettrificata e-4ORCE.

Il nuovo model year si presenta quindi con un’evoluzione soprattutto nei contenuti, ma anche con un design rivisto soprattutto nella versione N-Trek, quella che più di tutte vuole sottolineare la vocazione avventurosa della X-Trail. Una scelta coerente con la storia del modello, che proprio nella trazione integrale ha costruito una parte importante della propria identità. Dalle prime soluzioni 4WD meccaniche si è passati all’ALL MODE 4x4 e quindi all’attuale e-4ORCE, un sistema che sostituisce la trasmissione meccanica tra i due assi con due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore.

L’aggiornamento estetico interviene soprattutto sul frontale, dove la nuova griglia V-Motion assume un disegno più ampio e pulito. Il paraurti è stato ridisegnato con nuove prese d’aria laterali, mentre nella parte posteriore cambiano la zona inferiore e i gruppi ottici a LED. I cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata, i passaruota nero lucido, le pedane laterali e gli specchietti neri contribuiscono a rendere più marcata la presenza su strada. A completare il rinnovamento arrivano le nuove tinte Universal Blue e Dark Beige, disponibili anche con configurazione bicolore.

È però la N-Trek a interpretare in maniera più evidente il nuovo corso. Pensata per chi utilizza l’auto anche nel tempo libero e nelle attività all’aperto, propone paraurti e protezioni specifiche, dettagli rossi, cerchi dedicati da 19 pollici, barre al tetto nere e tetto panoramico apribile. I loghi Nissan neri e rossi e il simbolo del Monte Fuji sul portellone aggiungono un richiamo alla tradizione del marchio, mentre nell’abitacolo le cuciture a contrasto e i rivestimenti in CellCloth impermeabile sono pensati per sopportare un utilizzo più intenso. Nel bagagliaio sono inoltre presenti tappetini in gomma con rivestimento reversibile.

L’evoluzione è particolarmente evidente nell’abitacolo. La X-Trail mantiene la sua impostazione familiare, con una seconda fila scorrevole e frazionabile 40/20/40 che permette di modulare lo spazio a seconda delle esigenze. La configurazione può arrivare a sette posti, mentre tra gli equipaggiamenti disponibili figurano sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante e parabrezza riscaldabili e climatizzatore a tre zone.

Il quadro strumenti e lo schermo dell’infotainment sono entrambi da 12,3 pollici. Ma la novità più significativa, sul fronte della connettività, è rappresentata dall’integrazione della suite Google nel sistema NissanConnect, mentre l’Around View Monitor si evolve con la visualizzazione 3D. A completare il pacchetto c’è l’ultima evoluzione del ProPILOT Assist, che migliora le funzioni di assistenza alla guida e il mantenimento della vettura nella propria corsia. L’insieme conferma la volontà di Nissan di rendere la X-Trail non soltanto più robusta nell’aspetto, ma anche più semplice da utilizzare nella vita quotidiana.

La vera svolta è però sotto la carrozzeria. La gamma X-Trail 2027 abbandona le precedenti motorizzazioni mild hybrid e si affida esclusivamente all’e-POWER, la tecnologia Nissan che utilizza il motore termico come generatore e affida la trazione alle unità elettriche. Il tre cilindri turbobenzina 1.5 da 158 cv produce energia per la batteria e per i motori elettrici, senza trasmettere direttamente la propria potenza alle ruote. Il risultato è una risposta dell’acceleratore più vicina a quella di un’elettrica, mantenendo però la possibilità di fare rifornimento alla pompa senza ricorrere alla ricarica esterna.

Nella configurazione a due ruote motrici il motore elettrico anteriore sviluppa 204 cv e 330 Nm di coppia. Passando alla e-4ORCE entra in gioco una seconda unità elettrica sul retrotreno e la potenza complessiva raggiunge 213 cv, con 330 Nm disponibili all’anteriore e 195 Nm al posteriore. La versione a trazione integrale assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi, mentre la velocità massima arriva a 180 km/h. La capacità di traino può raggiungere i 1.800 kg.

Per mettere alla prova la X-Trail e-POWER e-4ORCE abbiamo scelto proprio il terreno sul quale un Suv che vanta prestazioni da off-road deve dimostrare di saper mantenere fede alla propria storia: lo sterrato. Sui tracciati off-road e rally dell’Autodromo di Valleumga, la trazione integrale elettrica si dimostra particolarmente efficace sui fondi sconnessi, dove la risposta immediata dei due motori permette di gestire con precisione la coppia senza perdite di trazione evidenti. L’elettronica interviene in modo rapido e progressivo, accompagnando la vettura nei passaggi più impegnativi e rendendo semplice anche la guida in salita e sui tratti a bassa aderenza.

La X-Trail non nasce per sostituire un fuoristrada specialistico, ma il sistema e-4ORCE le permette di affrontare con sicurezza percorsi sterrati e situazioni nelle quali una tradizionale trazione integrale richiederebbe maggiore attenzione. Anche nei passaggi in discesa il sistema si rivela utile, grazie alla gestione coordinata della frenata e del recupero di energia. Il risultato è quello di un Suv che conserva una buona facilità di guida su strada ma, quando l’asfalto finisce, riesce a sfruttare concretamente la sua tecnologia elettrificata per mantenere motricità e controllo.

La trazione e-4ORCE rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti della X-Trail. I due motori lavorano in maniera indipendente e l’elettronica può modificare la forza motrice sulla singola ruota in appena un decimillesimo di secondo. Quando cambia l’aderenza, per esempio su acqua, neve o ghiaccio, il sistema interviene automaticamente per mantenere il controllo della vettura. La gestione della coppia è inoltre abbinata al controllo della frenata, con un’azione che contribuisce a migliorare stabilità e precisione e a limitare beccheggio e rollio.

La nuova X-Trail conserva anche la sua vocazione familiare. La lunghezza raggiunge 4,69 metri, mentre la possibilità di scegliere tra cinque e sette posti permette di adattare l’abitacolo a esigenze molto diverse. La seconda fila scorrevole e frazionabile rende più semplice gestire contemporaneamente passeggeri e bagagli, mantenendo quella versatilità che rappresenta uno dei tratti distintivi del modello.

Il listino parte dai 41.600 euro della Acenta a due ruote motrici e arriva ai 54.600 euro della Tekna+ e-4ORCE. La N-Trek si colloca nel mezzo della gamma, a 48.600 euro con la trazione anteriore e a 51.100 euro con la e-4ORCE. Anche le versioni integrali possono essere configurate con sette posti.