Nuova A6 Avant, la familiare Audi con tecnologia mild hybrid dal design affascinante e tanta versatilità

ROMA - Sarà disponibile sul mercato italiano a partire dall’autunno 2018 la nuova Audi A6 Avant, rinnovata dentro e fuori e resa ancor più appetibile grazie a una dotazione tecnica migliore, motori mild-hybrid sempre più performanti e un pacchetto tecnologico di assoluto rilievo. Riesce, come da tradizione, a combinare al meglio l’uso quotidiano, la versatilità e l’innovazione tipica di un’auto di lusso moderna pensata pur sempre per la famiglia. Sì, perché al netto di un design che rispecchia il nuovo linguaggio stilistico del marchio dei Quattro Anelli, con linee affilate, ampie superfici e il caratteristico lunotto basso, la nuova A6 Avant con i suoi 4,94 metri di lunghezza offre un abitacolo ancora più spazioso rispetto al modello precedente. Il bagagliaio si conferma ampio e versatile, con un’apertura d’accesso larga 1.050 mm e un volume che può variare dai 565 ai 1.680 litri. Il portellone e la copertura del vano di carico si aprono elettricamente, di serie, mentre a richiesta è disponibile il comando mediante sensori.

Aerodinamica e insonorizzazione sono a livelli d’eccellenza, mentre il cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) della motorizzazione di accesso, che verrà introdotta successivamente al lancio, è di solo 0,27. Ricca è la dotazione di sistemi di sicurezza attiva e passiva, che si articola nei pacchetti «City» e «Tour». Spiccano, tra gli altri, il sistema per la frenata d’emergenza «Audi pre sense front», di serie, e il cruise control adattivo con dispositivo di assistenza per il restringimento della corsia. Tale tecnologia fornisce assistenza nel controllo delle dinamiche longitudinali e trasversali nel traffico stop and go, sino all’arresto della vettura e sino a una velocità di 250 km/h, gestendo autonomamente le accelerazioni e le frenate. La funzione efficiency assistant regola la velocità analizzando i limiti di velocità, le curve, le rotatorie e, con la guida a destinazione attiva, anche le svolte.

L’emergency assist invece rafforza la sicurezza monitorando l’eventuale inattività del conducente. In città, infine, diventano preziosi il sistema di assistenza agli incroci, che riconosce i potenziali pericoli derivanti dal traffico trasversale dinanzi alla vettura, il sistema Audi pre sense 360°, che rileva il pericolo di collisione, e l’assistente al traffico trasversale posteriore, che sorveglia la guida in retromarcia a bassa velocità, ad esempio uscendo da un parcheggio trasversale. Completa il pacchetto l’avvertimento all’uscita dalla vettura e al cambio di corsia. La gestione di queste funzioni è affidata al modulo high-end Audi, una centralina (di serie) dei sistemi di assistenza alla guida (zFAS) che traccia permanentemente un’immagine dell’ambiente circostante la vettura.



Tutti i motori della nuova Audi A6 Avant sono caratterizzati dalla tecnologia mild-hybrid (MHEV) che consente un ulteriore incremento del comfort e dell’efficienza, e una riduzione dei consumi nell’esercizio di marcia reale. L’alternatore-starter azionato a cinghia, cuore della tecnologia MHEV, in abbinamento al sistema a 48 Volt recupera fino a 12 kW di potenza in fase di decelerazione e immagazzina la corrente in una batteria agli ioni di litio dedicata. I motori lavorano in abbinamento al cambio tiptronic a otto rapporti, oppure si avvalgono della trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e della trazione integrale.

La trazione quattro può essere integrata dal differenziale sportivo (a richiesta) che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori. Inoltre, la dotazione tecnica Audi comprende lo sterzo integrale dinamico, disponibile a richiesta: fino a 60 km/h le ruote posteriori sterzano in controfase per un massimo di cinque gradi, aumentando l’agilità; sopra i 60 km/h invece le ruote sterzano (tutte) nello stesso senso migliorando la stabilità. Sono quattro le varianti d’assetto disponibili: sospensioni in acciaio di serie, assetto sportivo, assetto con regolazione degli ammortizzatori e sospensioni pneumatiche adaptive air suspension. La piattaforma elettronica dell’assetto EFP regola, oltre agli ammortizzatori e alle molle pneumatiche, anche lo sterzo integrale dinamico e il differenziale sportivo.



Per l’abitacolo, sempre minimalista e rifinito con materiali di pregio con la plancia che integra il display superiore MMi touch (che integra tutti i comandi), sono disponibili ben quattro linee di allestimento, ciascuna caratterizzata con uno specifico concept cromatico: sport, design, design selection e pacchetto sportivo S line. Il sistema di infotainment di ultima generazione prevede, tra le altre cose, comandi vocali, hotspot WLAN, diversi servizi dedicati e la navigazione MMi plus (optional): essa riconosce le preferenze del conducente sulla base dei tragitti già effettuati, generando suggerimenti intelligenti.