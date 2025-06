Audi Q3 tutta nuova: tecnologia al potere con la terza generazione. La plug-in ha 120 km di autonomia in elettrico

La rivoluzione silenziosa di Audi Q3. Dopo 2 milioni di esemplari venduti nel mondo dal debutto assoluto del 2011, la best-seller italiana dei quattro anelli evolve nella terza generazione. Rinnovata da cima a fondo, arriverà nelle concessionarie italiane in autunno con un corredo tecnologico ereditato da modelli di classe superiore, oltre ad un look più muscolare che strizza l’occhio alla sorella maggiore Q5. Le dimensioni crescono in lunghezza di 4 cm (453 totali) per sottolineare maggiore presenza su strada, a partire dallo sviluppo verticale del frontale che include la calandra single-frame e la nuova firma luminosa Audi Led Digital Matrix. Caso unico nel segmento C-Suv, i gruppi ottici evolvono attraverso la nuova tecnologia che prevede i moduli micro-led, ognuno dei quali misura 13 mm e contiene 25.600 micro-led della grandezza di 40 micrometri (1 micrometro equivale grosso modo la metà dello spessore di un capello).

Sostituiscono la precedente tecnologia DMD (Digital Mirroring utilizzata anche nei proiettori cinematografici, per offrire un’illuminazione più precisa in condizioni avverse e più rapida nel creare i coni d’ombra per non accecare i guidatori che provengono dalla direzione opposta. Sono in grado di proiettare tappeti luminosi dinamici, oltre a segnalazioni sull’asfalto come un fiocco di neve in caso di rischio ghiaccio. Sul retro, anche Q3 sfoggia la fascia luminosa che unisce i gruppi ottici a tecnologia Oled per attraversare il logo centrale dei quattro anelli retroilluminato. Il portellone posteriore con apertura elettrica che lo ospita, offre l’accesso ad un vano bagagli leggermente più contenuto rispetto al passato: la capienza minima oscilla tra 488 e 575 litri in base alla posizione del divanetto scorrevole, contro i precedenti 530 litri della seconda serie di Q3. La capienza massima, invece, tocca i 1.386 litri. Gli interventi sulla carrozzeria hanno permesso di migliorare il coefficiente aerodinamico, sceso dallo 0,33 ad un Cx di 0,30, mentre l’appoggio a terra passa per una gamma di cerchi da 17 a 20 pollici.

Non meno rivoluzionati gli interni, che guadagnano il palcoscenico digitale nel caso della Q3 composto dal quadro strumenti da 11,9 pollici, affiancato dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI e dall’head-up display. Assente il terzo display per il passeggero, previsto per l'alto di gamma Audi. Ma come le sorelle maggiori, Q3 guadagna l’assistente virtuale che interpella in forma anonima ChatGpt per ogni tipo di informazione. Cambia molto la disposizione dei comandi al posto guida: il piantone dello sterzo integra, infatti, un inedito satellite che prevede il selettore del cambio nella sezione destra (prima assoluta nella storia del Brand), e all’estremità opposta gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. Lo spostamento del selettore della trasmissione sul piantone dello sterzo ha permesso di ricavare lo spazio per due portabicchieri refrigerati nel tunnel centrale, che ospita il sistema di ricarica induttiva potenziato dei device portatili; due porte USB-C anteriori; altrettante sul retro. Gli interni della nuova Audi Q3 sono ampiamente personalizzabili nella scelta dei materiali (sostenibili) come nelle combinazioni cromatiche, dati i 9 diversi pacchetti previsti per la clientela.

Tante le novità anche nella gamma motori, aggiornata con la motorizzazione d’ingresso, il turbo-benzina 1.5 Tfsi a ciclo Miller da da 150 CV e 250 Nm di coppia caratterizzato dalla tecnologia mild-hybrid a 48V e dal sistema cylinder on demand (COD). Lavora in abbinamento alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, come il più potente 2.0 TFSI abbinato alla trazione integrale quattro, da 204 CV e 320 Nm o, nello step più performante, da 265 CV e 400 Nm. La proposta Diesel è affidata al noto quattro cilindri 2.0 TDI abbinato alla trazione anteriore e al cambio S tronic a 7 marce, in grado di erogare 150 CV e 360 Nm. Al lancio, Audi Q3 verrà proposta anche in versione e-Hybrid, l’ibrida plug-in dalla potenza complessiva di 272 CV e 400 Nm di coppia, per un’autonomia massima di 120 km in elettrico. La trazione a zero emissioni è affidata da un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) da 116 CV integrata nel cambio S tronic, sulle Q3 e-Hybrid a 6 rapporti e non a sette. Il prezzo di Audi Q3 2025 parte da 42.500 euro.