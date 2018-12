Nuova Bmw Serie 3. La bavarese è tornata più in forma che mai

MONACO - Da metà anni '70 ad oggi si sono succedute sette generazioni di Bmw Serie 3. La settima arriverà ufficialmente sul mercato i primi di marzo del 2019. Indiscutibilmente un'icona, sempre fedele alla propria sportività, sebbene il suo tratto distintivo oggi sia la multimedialità. Una scelta tecnica legata indiscutibilmente ad una nuova generazioni di utenti, probabilmente più presi dal proprio cellulare che dall'ingegneria di una vettura. Per questo Serie 3 porta in dote il nuovo sistema operativo 7.0, già al debutto su X5 e Serie 8. Un sistema che in qualche modo rende la berlina bavarese una sorta di smartphone a quattro ruote. Sia per il modo che ha il conducente di interfacciarsi all'auto (basta pronunciare la frase “Ok Bmw” per richiamare l'attenzione dell'infotainment a bordo) sia la serie di funzioni di cui dispone.

Ma il profondo cambiamento multimediale non ha intaccato il lavoro dei tecnici Bmw, che hanno realizzato un'auto più grande ed efficiente rispetto al passato. Mediamente sono stati eliminati 55 kg di peso, mentre il vantaggio dimensionale si misura più o meno in tutte le direzioni. Il modello è 85 millimetri più lungo del suo predecessore (4.709 mm), 16 millimetri più largo (1.827 mm) e solo 1 mm più alto (1.442 millimetri). Il passo è maggiore di 41 millimetri (2.851 mm) e le carreggiate (anteriori: + 43 mm, posteriori: + 21 mm) sono più lunghe rispetto al modello precedente. “Dati” di fatto di cui tenere conto.

Si è fatta più grande, ma ha saputo rispettare le tradizioni legate alle sue motorizzazioni, sapientemente evolute. La sovralimentazione è d'obbligo. E al debutto solo unità a 4 cilindri: la 320d a gasolio da 190 cv, e la 330i benzina da 258 cv. Poi arriverà la sportiva M340i xDrive e l'ibrida plug-in 330e. Insieme ci saranno pure ovviamente le varianti d'ingresso.

Gli allestimenti sono gli stessi della versione attuale, con l'entry level a fari da sparti acque, seguito dalla Business Advantage, poi dalla Sport, dalla Luxury e dalla più performante M Sport (ossia caratterizzata da un assetto specifico). I prezzi partono da 39.420 euro.