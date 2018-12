Nuova BMW Serie 3, l'evoluzione parte anche dai motori sempre più ecologici e prestazionali

MILANO - Torna Bmw Serie 3. Una settima generazione all'insegna dell'hi-tech, che conferma il family feeling delle ultime generazioni dei modelli Bmw. Scelte stilistiche conservative, che alimentano però il tasso sportivo della vettura di Monaco di Baviera. Una qualità che va di pari passo con la più recente tradizione tecnologica, ben rappresentata dall'innesto del nuovo sistema operativo 7.0. Il rapporto conducente vettura si fa più intimo, e l'auto diventa a tutti gli effetti uno smartphone.



Non meno importante la meccanica, sempre tesa all'efficienza. Al debutto, che avverrà il prossimo marzo, la nuova Bmw Serie 3 berlina si presenterà ai nastri di partenza con solo unità a quattro cilindri. Da una parte il diesel, dall'altra il benzina.

L'unità a gasolio, meglio nota come 320d, sarà sul mercato oltre che con la trazione posteriore anche con quella integrale xDrive. Potenza massima di 190 cavalli. Congiuntamente ci sarà pure il benzina della 330i da 258 cavalli. Giusto un assaggio di quello che sarà la gamma Serie 3, sempre attenta all'aspetto prestazionale ed emozionale delle proprie motorizzazioni.

Infatti, in attesa della prossima generazione di M3, che non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2020, spetterà alla M340i xDrive fare le veci di ipersportiva di famiglia. Potendo infatti vantare 374 cv di potenza massima. Ma presenzierà pure una nuova generazione di ibrida plug-in, la 330e, capace di 60 km di autonomia nella sola marcia in elettrico. Ovviamente la gamme andrà ad articolarsi ulteriormente con versioni e varianti più o meno potenti. E, fatta eccezione per quelle poche a listino anche con il manuale a sei marce, è come di consueto lo ZF a 8 rapporti l'automatico di riferimento. Al debutto il ventaglio di prezzi sarà compreso tra i 39.420 euro della 320d “base” e i 57.720 della 330i M Sport.