Nuova C3, la compatta Citroen in India debutta in versione elettrica. Motore da 56 cv, oltre 320 km con una ricarica

Motore elettrico da 56 cv, pacco batterie da 29,2 kWh che assicurano percorrenze medie di 320 km nel ciclo misto, debutta in India la Citroen elettrica e-C3. Prodotta localmente nello stabilimento di Thiruvallur (Tamil Nadu), deriva dalla Nuova C3, un modello presentato lo scorso agosto dal gruppo Stellantis, progettato e assemblato specificatamente per i mercati emergenti e per il Sud America. Ispirata nel design e nella funzionalità alla vettura europea del Double Chervon di cui porta il nome, rispetto a questa presenta modifiche e soluzioni che la rendono particolarmente adatta alle sconnesse strade indiane. La e-C3 è stilisticamente identica alla versione a benzina con cui condivide anche gran parte della meccanica,. Sviluppata sul pianale modulare CMP, la nuova C3 è lunga 3.981 mm, larga 1.733 mm e alta 1.586 mm (1.604 mm con i portapacchi).

Il modello elettrico si riconosce oltre che per la scritta sul portellone anche per l’assenza dei tubi di scarico. Le pile ad alta densità agli ioni di litio raffreddate ad aria sono sistemate sul pianale e non rubano spazio all’abitabilità e al vano bagagli, che mantiene intatto il suo valore utile di 315 litri. Possono essere rifornite sia con wallbox sino a 15A sia con rete domestica: con corrente continua impiegano 57 minuti per passare dal 10% all’80% di carica. Il piccolo motore elettrico a magneti permanenti da 42 kW di potenza e 143 Nm di coppia massima trova alloggiamento nell’ampio vano anteriore che altrimenti ospita il propulsore a benzina di 1.2 litri PureTech da 82 o 110 Cv del resto della gamma, proposta in India dal luglio 2022. Accreditata di una velocità massima di 107 km/h, la e-C3 pesa 1.302 kg e scatta da 0 a 60 km/h in 6,8 secondi.

Il piccolo selettore E-Toogle al posto della leva del cambio permette al conducente di scegliere il tipo di marcia (normale o Eco). Al momento la vettura è prenotabile in pre ordine sul sito commerciale indiano della Casa francese, con inizio vendite previsto entro la fine del primo trimestre 2023. Non sono ancora stati annunciati i prezzi locali e i piani commerciali. Secondo autorevoli fonti della stampa specializzata sudamericana, però, la e-C3 è destinata a breve a sbarcare anche in Brasile, prodotta con analoghe specifiche nello stabilimento di Porto Real, nello stato di Rio de Janeiro, dove attualmente viene assemblata la versione gemella Novo C3, offerta dalla scorsa estate con motori a combustione interna di 1.0 e 1.6 litri.