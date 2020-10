Nuova Classe S, un'astronave su 4 ruote. La settima generazione dell'ammiraglia Mercedes fa un salto nel futuro

STOCCARDA - Non fosse altro che per la «precedenza anagrafica» – il suo nome viaggia sulle strade del mondo (e nei sogni di tanti appassionati) dal lontano 1902 – la Mercedes è il simbolo del lusso automobilistico tedesco. E la Classe S, nome ufficialmente attribuito nel 1972 alla famiglia che raccoglieva l'eredità di una stirpe nata oltre vent'anni prima, ne è la bandiera.

Giunta alla settima generazione, l'ammiraglia di Stoccarda non si smentisce, e sotto l'abito di raffinata imponenza nasconde un abitacolo degno di un'astronave. Basta sedersi al posto di guida e dare un'occhiata agli grandi schermi di bordo (possono arrivare a cinque, di cui due riservati ai passeggeri posteriori) tra cui il tablet centrale con tecnologia Oled da 12,8 pollici il cui schermo vanta dimensioni aumentate del 64% rispetto al modello precedente.

Davvero impressionante il quantitativo di informazioni e funzioni che questo enorme display mette a disposizione, facendo degnamente coppia con il rivoluzionario head up display che nella versione più evoluta utilizza la realtà aumentata per offrirele immagini della strada a una decina di metri davanti all'auto, proiettando sulla carreggiata le indicazioni di svolta durante la navigazione, con un'area di visualizzazione equivalente a quella di un monitor da 77 pollici.

È solo una delle tante caratteristiche che la seconda generazione dell'assistente per interni Mbux porta in dote, aggiungendosi alla capacità di capire il linguaggio del corpo intepretando (ed eseguendo) anche i comandi impartiti con il movimento della testa o delle mani. Tra queste new entry fa la sua apparizione la funzione Smart Home che consente di gestire dall'auto la propria abitazione (ovviamente domotica), ordinandole per esempio di abbassare o alzare le tapparelle, piuttosto che di accendere le luci o attivare qualche elettrodomestico.

Ovviamente tanta dovizia di tecnologie non ha dimenticato la dinamica di guida, proponendo soluzioni come le quattro ruote sterzanti (l'asse posteriore ruota fino a 10 gradi, un record) che lavorano in fase alle basse velocità, favorendo l'agilità e riducendo anche di 2 metri il diametro di volta, mentre oltre i 60 km orari ruotano in controfase, a vantaggio della stabilità.

Nuovo e sofisticato è anche l'E-Active Body Control che adatta continuamente l'assetto alle condizioni di guida grazie alle centraline che controllano mille volte al secondo la situazione reale. Il sistema ha la capacità di leggere in anticipo le asperità del fondo stradale e di intervenire in mondo adeguato sulle sospensioni idropneumatiche per attenuare qualsia fastidioso sobbalzo, come abbiamo potuto constatare alla guida di questa limousine potente e veloce (dote verificabile solo sulle autostrade «no limit» tedesche), ma anche silenziosa come la sala lettura di una biblioteca e confortevole come un salotto.

Quanto ai motori, quelli inizialmente disponibili, tutti a sei cilindri, sono il turbodiesel 3.0 da 286 cv della S 350 d (con due o quattro ruote motrici) e della S 400 d 4Matic da 330 cv a trazione integrale, mentre tra i benzina troviamo le S 450 e S 500, entrambe abbinate alla trazione integrale 4Matic e con la denominazione Eq-Boost che indica la presenza del sistema mild-hybrid a 48 Volt capace quando occorre di aggiungere 22 cv alla potenza del motore termico che è rispettivamente di 367 e 435 cv.

Prossimamente, a collocarsi al vertice dell'offerta Eq-Boost arriverà il V8 4.0 biturbo da 511 cv complessivi, mentre nel 2021 alla famiglia si aggiungerà la declinazione ibrida plug-in che promette 100 km di autonomia elettrica. Disponibile sia nella versione standard lunga 5,179 mm (54 in più del modello che sostituisce), sia a passo lungo (5.289 mm, 34 in più) che vale quasi il 90% delle vendite ed è gradita soprattutto alla clientela cinese, la nuova Classe S sbarca in Italia con gli allestimenti Business, Premium e Premium Plus e un listino che parte da 107.644 euro per la passo corto e da 112.420 nel caso della versione lunga.