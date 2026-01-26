Nuova Clio, il look strizza l'occhio alla sportività. La 6^ generazione della best seller Renault ha un linguaggio stilistico molto evoluto

La sesta generazione della Renault Clio arriva con un linguaggio stilistico profondamente rinnovato, marcando una svolta estetica che punta a consolidare il ruolo della compatta francese nel panorama europeo delle auto del segmento B. Il nuovo design esterno si distingue per una silhouette più atletica, con linee scolpite e proporzioni riviste che le conferiscono una presenza su strada più decisa rispetto al passato. La lunghezza è salita a 4,12 metri con carreggiate più larghe, mentre la linea del tetto leggermente spiovente e il cofano allungato richiamano con un tocco di sportività l'estetica delle coupé compatte.

Il frontale è tra gli elementi più caratterizzanti del restyling: la nuova griglia a motivo diamantato, integrata con il logo Renault, è incorniciata da gruppi ottici a Led dal taglio affilato che creano una firma luminosa moderna e distintiva. Dettagli come i fari flottanti in una piastra nera e le superfici che giocano con volumi concavi e convessi accentuano l'effetto tridimensionale della carrozzeria. Dal profilo, la Clio si mostra con passaruota evidenziati e maniglie posteriori integrate nel montante, soluzioni che puliscono il design laterale e sottolineano il carattere dinamico dell'insieme.

La linea di cintura alta e il tetto che digrada in modo naturale verso la coda, completata da uno spoiler posteriore ben integrato, rafforzano la sensazione di movimento anche da ferma. Al posteriore, la compatta francese sfoggia gruppi ottici poligonali a quattro fari, che insieme al lunotto inclinato accentuano una cifra stilistica matura e sportiva, conferendo una personalità ben definita anche nella vista da dietro.

L'attenzione ai dettagli si riflette anche nella proposta di cerchi in lega fino a 18 pollici e in una gamma cromatica ampliata, con nuove tonalità pensate per esaltare i giochi di luce sulle superfici. Nel complesso, il design esterno della nuova Renault Clio trova un equilibrio tra sportività, modernità e un pizzico di eleganza francese, segnando un passaggio evolutivo significativo rispetto alla generazione precedente e puntando a catturare l'attenzione in un mercato sempre più competitivo.