Nuova Ford Focus, rivoluzione totale: design molto accattivante, più spaziosa ed un pieno di tecnologia

LONDRA - Gli anni passano per chiunque, anche per Ford Focus. Che a distanza di due decadi ha deciso di ripresentarsi ai nastri di partenza in una veste completamente nuova. Non solo per via del pianale C2, ma pure per la scelta di un design particolarmente accattivante. Così a bordo il vantaggio si misura per i +53 millimetri di passo, fondamentali per migliorare l’abitabilità. Mentre fuori aumenta l’appeal verso il pubblico. Il sistema multimediale Sync 3 si presenta ancora una volta a fare da base all’infotainment Ford, ma la serie di tecnologie che porta in dote sono assolutamente inedite per la media del Blue Ovale. Tecnologie utili non solo per la connettività in auto, ma anche e soprattutto per la sicurezza di conducente ed occupanti. Che certificano la presenza di nuovi sistemi di ausilio alla guida.



Copiare in casa è cosa lecita. Già la nuova Fiesta ha dimostrato come sia possibile realizzare più versioni dalla stessa base, così la nuova Ford Focus. Che sarà disponibile non solo nelle varianti 5 porte e station wagon, che nell’allestimento ST Line avranno una caratterizzazione più sportiva e un assetto più basso di 10 mm. Perché a listino ci sarà pure la Active, primo crossover di gamma Focus. Più alto di 30 mm rispetto all’assetto standard di Focus, si connota di diversi dettagli che si rifanno proprio al mondo dell’outdoor. Ovviamente anche la Vignale è parte della nuova famiglia Focus. Un nome, ma soprattutto una garanzia per chi è in cerca del lusso. A tal proposito, i tecnici e gli ingegneri del Blue Ovale hanno definito il telaio di ogni singola versione di Focus, in modo tale da realizzare un distinguo, che va al di là dell’aspetto puramente estetico. Ciò detto l’avvento della piattaforma globale C2, ha garantito un aumento della rigidità torsionale che è stato quantificato in circa il 20% rispetto al passato.