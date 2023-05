Nuova Grand Cherokee, l’inarrestabile off-road premium targato Jeep. Si aggiunge alla famiglia 4xe Phev

Tecnologia e lusso da prima della classe, abbinate alle proverbiali capacità off-road di Jeep. La ricetta è quella della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, che apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni, comfort e funzionalità nel segmento dei Suv premium che non hanno paura di sporcarsi di fango, polvere o qualunque altra cosa che non sia asfalto. La tecnologia 4xe (Phev), prima di tutto, offre un’autonomia elettrica in città fino a 51 km e un’autonomia di guida combinata fino a 700 km, così da rendere la nuova arrivata la Grand Cherokee più sostenibile e con le migliori potenzialità off-road di sempre. Nessun compromesso sulle prestazioni, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi. La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe unisce un motore turbo 2,0 litri avanzato a quattro cilindri, due motori elettrici ad alta tensione, un cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità e i collaudati sistemi di trazione 4x4 Jeep, con 380 CV e 637 Nm di coppia. Il pacco batterie da 400 volt garantisce fino a 48 km di autonomia combinata completamente elettrica (che diventano 51 km in città) e un’autonomia totale fino a 700 km.

Anche con la spina, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe non scende a compromessi nemmeno sul fronte del fuoristrada. Le potenzialità off-road sono garantite da due sistemi di trazione integrale Quadra-Trac II e Quadra-Drive II con differenziale posteriore autobloccante elettronico a slittamento limitato, entrambi dotati di una scatola di rinvio attiva che migliora la trazione ripartendo la coppia in modo da agire sulla ruota con maggiore aderenza. Le sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica adattiva, garantiscono un’altezza da terra e una capacità di guado di riferimento e il sistema si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni della strada per migliorare comfort, stabilità e controllo. Il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain ( Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand), fa il resto, consentendo di scegliere le impostazioni di guida off-road o su strada più adatte per ottimizzare le performance 4x4. Il dispositivo coordina elettronicamente ripartizione di coppia 4x4, sistema di frenata e stabilizzazione, sterzata e sospensioni, oltre che sistema di controllo dell’acceleratore, leva del cambio, scatola di rinvio e controllo della trazione, controllo della stabilità, sistema antibloccaggio e reattività dello sterzo.

La nuova Grand Cherokee è anche la più lussuosa e tecnologicamente avanzata di sempre, a partire dagli esterni con la griglia frontale Seven Slot più grande e grintosa, la nuova fascia anteriore, l’illuminazione premium a Led e da il tetto nero lucido. Le prestazioni aerodinamiche e l’efficienza sono migliorate grazie al tetto ribassato e affusolato, che non va però a sacrificare spaziosità e utilità del carico. All’interno dell’abitacolo, materiali artigianali, spazio per le gambe dei sedili posteriori ai vertici della categoria e maggiore visibilità. Sul versante audio, la rinnovata Gran Cherokee può contare sul nuovo sistema audio McIntosh, con 19 altoparlanti progettati su misura. L’impianto, di serie negli allestimenti top, esprime 950 watt di potenza, comprende un subwoofer da 10 pollici e un amplificatore a 17 canali. Jeep è, al momento, anche l’unica casa automobilistica a montare sui propri veicoli un impianto audio McIntosh.