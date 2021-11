Nuova ID.5, si allarga la famiglia elettrica di Volkswagen. Suv coupé arriverà nel 2022 anche con trazione integrale

MILANO - Si allarga la famiglia ID di casa Volkswagen, con l’arrivo del SUV coupé ID.5 , anche in versione integrale ID.5 GTX. L’anteprima mondiale andata in scena nelle scorse ore ha permesso alla casa tedesca di svelare la nuova arrivata della sua gamma elettrica, pensata anche per i lunghi spostamenti e basata anch’essa sull’avveniristica architettura MEB. Sono previste la versione ID.5 a trazione posteriore, con una potenza di 128 kW (174 CV) o 150 kW (204 CV), così come la versione ID.5 GTX, a trazione integrale da 200 kW (299 CV). Il tutto, declinato secondo i dettami delle qualità della famiglia ID., assieme al design che rappresenta ormai le 100% elettriche di Volkswagen. La ID.5 offre una rinnovata e generosa abitabilità, oltre a diverse soluzioni innovative che partono dalla Human-Machine Interface (HMI) e arrivano all’ infotainment e sistemi di assistenza di ultima generazione. La ID.5 è poi completamente collegata in rete e compatibile per l’update e l’upgrade over-the-air.

Sul fronte del design, la ID.5 si presenta con una linea arcuata del tetto che si alza appena sopra il corpo della carrozzeria, per ridiscendere rapidamente e finire in un funzionale spoiler. Il valore Cx scende anche a 0,26 per ottenere la massima efficienza dall’energia accumulata nella batteria da 77 kWh. Il software delle nuove ID.5 è di generazione 3.0 e permette alla vettura di essere sempre aggiornata. I sistemi di assistenza alla guida con nuove funzioni sono tutti compresi nel Travel Assist con scambio di dati con le altre auto, attivabile semplicemente premendo un tasto. L’interazione dei sistemi di assistenza ACC e Lane Assist, insieme ai dati di navigazione e Car-to-X delle altre auto, assicurano un maggior comfort grazie alla guida parzialmente automatizzata oltre che la sicurezza a bordo. Per l’abitacolo, si può scegliere tra diverse soluzioni di allestimento e sedili. A seconda della posizione dei sedili posteriori il volume del bagagliaio oscilla tra i 549 e i 1561 litri. Inoltre, sono disponibili come optional il portellone ad azionamento elettrico e il dispositivo di traino estraibile elettricamente. Il SUV coupé elettrico della Volkswagen verrà lanciato nel 2022 con tre motorizzazioni.

Nella versione ID.5 Pro2 la trazione è affidata a un motore elettrico posteriore da 128 kW (174 CV). Il motore della ID.5 Pro Performance3 eroga invece una potenza di 150 kW (204 CV). La ID.5 GTX presenta un motore elettrico nell’asse posteriore e uno nell’asse anteriore. La trazione integrale a doppio motore eroga una potenza massima di 220 kW (299 CV). Il modello top di gamma accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, raggiungendo un picco di velocità di 180 km/h. Tutte le motorizzazioni della ID.5 sfruttano una batteria grande e idonea per i lunghi spostamenti, in grado di accumulare 77 kWh (netti) di energia. In questo modo la ID.5 raggiunge un’autonomia massima di 520 km. Il posizionamento centrale della batteria sotto il vano passeggeri garantisce un baricentro ribassato e un’equilibrata ripartizione del peso sugli assi. L’autonomia massima prevista del modello di punta a trazione integrale ID.5 GTX1 è invece di 480 km.