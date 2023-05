Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe: ibrida plug-in senza compromessi su lusso e prestazioni

MALAGA - La nuova Jeep Grand Cherokee suggella l’impegno di Jeep sulla propulsione ibrida plug-in. Quarta della lineup ecologica Jeep 4xe, che include Wrangler, Renegade e Compass, la nuova Grand Cherokee esprime i valori tipicamente Jeep trasportati in Europa e negli Anni ‘20-‘30 del nuovo millennio: robusta, prestante e spaziosa come deve essere una Jeep, premium e rifinita come richiede un modello di fascia alta, e disegnata per l’acquirente europeo, appassionato dell’outdoor, ma spesso residente in città.

“Il cliente della Grand Cherokee è dinamico, attento alla tecnologia e all’ambiente, ama viaggiare e guidare con stile avventuroso, ma vuole sempre spazi confortevoli e sicurezza per la famiglia a bordo”, ha detto Eric Laforge, Head of Jeep Brand per l’Europa. “La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe soddisfa a pieno le richieste del cliente europeo”.

Questo Suv – ha proseguito Laforge - è “raffinatezza premium e audace portata nel futuro. Completa la famiglia delle Jeep 4xe, offrendo ancora più tecnologia e ecologia, ma sempre all’insegna del divertimento e della libertà di muoversi. Grand Cherokee 4xe è più Jeep che mai”.

La lussuosa ammiraglia (lunga 4,91 metri) è un’auto che si muove con sorprendente agilità tra l’offroad e l’ambiente urbano, come ha dimostrato nella nostra prova su strada nei dintorni di Malaga. Il motore ibrido plug-in sottolinea la dimensione cittadina ma anche la passione per la natura di questo Suv: la modalità full electric garantisce 51 km di autonomia in città per circolare a zero emissioni. Ma anche nell’offroad si può procedere in modalità Ev, per godere della natura in un silenzio pressoché totale. L’autonomia combinata arriva a 700 km, per una piena tranquillità in viaggio.

La Grand Cherokee 4xe unisce un motore turbo 2,0 litri avanzato a quattro cilindri, due motori elettrici ad alta tensione, un robusto cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità e i collaudati sistemi di trazione 4x4 Jeep, con 380 CV e 637 Nm di coppia. Il pacco batterie da 400 volt è composto da 96 celle agli ioni di litio. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi.

Tre le modalità di guida: oltre a quelle ibrida ed elettrica, c’è la modalità eSave, che dà la priorità al motore benzina da 2,0 litri, mentre la batteria viene risparmiata per altri utilizzi; ad esempio, la guida in modalità elettrica su tracciati offroad o in aree urbane dove l’uso di motori a combustione interna è limitato. Il motore si spegne quando la richiesta di potenza è bassa (come quando il veicolo è fermo o in folle). Inoltre, ogni volta che il veicolo decelera, il sistema utilizza prima la frenata rigenerativa disponibile (fino a 0,25 G) dai motori elettrici per rallentare il veicolo e ricaricare la batteria, aumentata dai tradizionali freni a frizione quando è richiesta una forte decelerazione o quando vengono rilevate condizioni di bassa trazione.

Per quanto riguarda la tipica guida da fuoristrada, le potenzialità off-road sono garantite da due sistemi di trazione integrale: Quadra-Trac II e Quadra-Drive II con differenziale posteriore autobloccante elettronico a slittamento limitato (eLSD). Ci sono poi le esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica adattiva, che garantiscono l’altezza da terra fino a 27,5 centimetri e 61 centimetri di capacità di guado. Infine, il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain consente di scegliere le impostazioni di guida offroad o su strada più adatte per ottimizzare le performance 4x4: il dispositivo ha cinque modalità di guida (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand) e coordina elettronicamente ripartizione di coppia 4x4, sistema di frenata e stabilizzazione, sterzata e sospensioni, sistema di controllo dell’acceleratore, leva del cambio, scatola di rinvio e controllo della trazione, controllo della stabilità, sistema antibloccaggio (Abs) e reattività dello sterzo.

Una novità proposta da Jeep Grand Cherokee 4xe è rappresentata dalla disconnessione dell’asse anteriore. Quando il veicolo avverte che le condizioni della strada non richiedono la trazione integrale, il sistema disconnette automaticamente l’asse anteriore e Grand Cherokee passa alle due ruote motrici, riducendo consumo di carburante e usura della trasmissione dovuta a trascinamento. La trazione integrale viene reinserita automaticamente quando il veicolo ne avverte la necessità.

“Nell’ibrido siamo riusciti a esaltare le prestazioni tipiche della Jeep grazie alla leggerezza dei material usati. La visibilità è migliorata del 9%, il comfort e l’aerodinamica sono preservati, la spaziosità è esaltata anche nel bagagliaio da 580 litri”, ha indicato Eugenio Sellaro Neto, Exterior Designer, Jeep Design Studio.

Il design è stato rinnovato all’insegna di una moderna vocazione al lusso. Gli esterni snelli e scolpiti della nuova Jeep Grand Cherokee offrono un aspetto premium aggiornato, tra cui l’iconica griglia frontale Seven Slot che diventa più grande e grintosa. Le prestazioni aerodinamiche e l'efficienza sono migliorate grazie al tetto ribassato e affusolato. La linea di cintura ribassata e i finestrini più grandi rendono l'abitacolo più luminoso e aumentano la visibilità verso l’esterno. Nell’interno è stata data priorità alla linea orizzontale continua, alle linee che scolpiscono, agli elementi in legno, ai contrasti di colori e materiali. La cura del dettaglio si ritrova nel volante e nel pannello centrale. Sedili con trapuntatura a forma di diamante, audio di alta qualità McIntosh, ambient lighting per la notte in colore selezionabile completano gli interni.

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe possiede anche il maggior numero di dotazioni tecnologiche della sua storia: oltre 110 funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui Active Driving Assist con guida autonoma di livello 2 con mani sul volante, vista surround a 360 gradi e telecamere di visione notturna. C’è anche il servizio My Navigation, che include l'assistenza alla guida basata su mappe che si aggiornano automaticamente tramite internet, così da evitare strade congestionate o perdite di tempo.

Quattro gli allestimenti possibili: Limited, Overland, Trailhawk e Summit Reserve, il fiore all'occhiello dell'intera gamma Jeep in termini di tecnologia e raffinatezza, tra cui i cerchi da 21" lucidati, i sedili in pelle Palermo, gli inserti in vero legno di noce e il nuovo sistema audio McIntosh all'avanguardia con 19 altoparlanti progettati su misura.

La nuova Jeep Grand Cherokee è già disponibile in Italia. I prezzi variano da 82.000 a 106.000 euro. Jeep punterà su formule di finanziamento personalizzate.