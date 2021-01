Nuova Kona N, arriva la versione high-performance del Suv Hyundai. Si allarga la gamma ad alte prestazioni

ROMA - Sarà la nuova Kona il prossimo membro della gamma high-performance N di Hyundai. «Siamo entusiasti di esportare la ricetta per il successo che abbiamo sviluppato con i30 N, e più recentemente con i20 N, su uno dei nostri suv attualmente più apprezzati sul mercato come Kona - ha precisato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President of Marketing & Product di Hyundai Motor Europe - L’ingresso di Kona nella gamma N porterà il nostro brand high-performance a un livello superiore». Nuova Kona N sarà disponibile con un cambio automatico a doppia frizione a bagno d’olio a otto rapporti, conosciuto come N DCT: insieme al motore 2.0 litri turbo, garantisce una guida agile e potente.

Come per gli altri modelli della gamma N, Kona N offrirà diverse caratteristiche per una coinvolgente esperienza di guida ad elevate prestazioni, come il Launch Control e il sound emozionante. «Nuova Kona N sarà il primo ‘hot suv’ del brand N - ha commentato Till Wartenberg, Vice President e Head of N Brand Management and Motorsport Sub-division di Hyundai Motor Company - In quanto suv sportivo, nuova Kona N offrirà molta versatilità e un piacere di guida pari a qualsiasi altro veicolo Hyundai N. I fan della famiglia N si divertiranno a guidare quest’ auto ovunque, dalla strada alla pista». Il brand ad alte performance N di Hyundai - debuttato con la i30 N - ha in programma di ampliare la propria gamma nel 2021. Attraverso una maggiore diversificazione dei segmenti all’interno della propria gamma, come i20 N e l’imminente Kona N, il brand sarà in grado di offrire veicoli divertenti ad alte prestazioni adatti a diverse tipologie di cliente in cerca del piacere di guida.