Nuova Nissan Juke, una svolta importante: più tecnologica, efficiente e connessa

MILANO - La seconda generazione della Nissan Juke segna una svolta importante, crescendo nelle dimensioni, rinnovandosi nello stile e introducendo a bordo un pacchetto tecnologico tutto nuovo. Ora è ancora più SUV rispetto al passato, pur rimanendo compatta e sposando sempre il look "coupéggiante". È più lunga di 7,3 centimetri (per un totale di 4,21 metri) e più larga di 3,5 cm, ma soprattutto ha un passo aumentato di 10,5 cm che si traduce in maggiore spazio all'interno della vettura per passeggeri e bagagli. Il baule difatti passa dai vecchi 354 litri agli attuali 422 litri, con un aumento quindi di ben 68 litri. La plancia pure è stata ridisegnata. È più moderna e accattivante, con il sistema di infotainment che domina al centro: è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, oltre che con Google Assistant, mentre l'app NissanConnect consente di gestire a distanza, tramite smartphone, alcune funzionalità dell'auto. Inoltre, presto sarà disponibile anche il servizio di WiFi a bordo per poter connettere liberamente i propri device.



La base di partenza è la nuova piattaforma Cmf-B, condivisa con la «cugina» Renault Captur, la cui rigidità torsionale è aumentata del 13% rispetto al modello precedente, a tutto vantaggio della stabilità e della precisione tra le curve. L'assetto è equilibrato, pensato per offrire il giusto comfort in città e sulle strade con asfalto rovinato, garantendo però allo stesso tempo un sostegno discreto nella guida più allegra. Tuttavia, la nuova Nissan Juke non è certo un'auto pensata per essere strapazzata tra le curve da chi cerca il massimo delle performance, come testimonia la presenza di una sola motorizzazione in gamma: un tre cilindri benzina turbo da 117 CV che prevede un D-Mode con tre modalità di guida (Standard, Eco e Sport). Si tratta di un propulsore estremamente brillante sin dai bassi regimi, capace di offrire una buona coppia pur restando silenzioso e non troppo ruvido (aspetto tipico dei tre cilindri). Rappresenta un ottimo compromesso tra efficienza (in termini di consumi ed emissioni) e prestazioni, ed è abbinabile sia al cambio manuale (preciso ed efficace) che a quello automatico. Al volante, in alcune condizioni, si può avvertire qualche fruscio aerodinamico, ma nel complesso la qualità percepita è cresciuta notevolmente, insieme a tutto il resto.



Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida è di assoluto rilievo. Sulla nuova Nissan Juke – che ingloba tutte le tecnologie più moderne della gamma di vetture Nissan – troviamo infatti il sistema Pro Pilot, capace di assicurare una guida autonoma di livello 2 (solo se si sceglie il cambio automatico) assistendo il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. La nuova Nissan Juke viene proposta, oltre che nella nuova versione N-Design, nei classici allestimenti Visia, Acenta, Business, N-Connecta e Tekna, con i prezzi che spaziano dai 19.620 euro della versione d'ingresso ai 26.780 euro della top di gamma.