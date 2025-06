Nissan, arriva la nuova Leaf: calano le dimensioni, migliorano spazio e autonomia

Leggermente più compatta ma decisamente più matura, anche perché è l’unica auto elettrica del globo ad essere prodotta ininterrottamente dal 2010. Nissan ha svelato la terza generazione della Leaf, rinnovata partendo da un foglio bianco per essere competitiva nella fascia dei crossover elettrici dei segmenti B e C, oggi ricca di proposte ad emissioni zero. Basata sulla piattaforma CMF-EV, la Leaf flette nelle dimensioni che indicano 435 cm di lunghezza e passo a quota 2.690 mm, pressoché invariata la capacità minima del bagagliaio a 437 litri. Lo stile della carrozzeria è stato impresso in Giappone, nel Nissan Global Design Studio, che ha scelto l'alternanza tra la pulizia del cofano anteriore e del frontale con tratti più decisi sulle fiancate. Mostrano cerchi da 18 o 19 pollici con pneumatici a spalla relativamente bassa (245/45), oltre alla linea curva del tetto che spiove verso lo spoiler posteriore. La pulizia dell’insieme è certificata dal coefficiente aerodinamico limitato (Cx) a 0,25, fondamentale in funzione dell’autonomia concessa dai due pacchi batterie disponibili per la Leaf atto terzo.

La versione di ingresso viene spinta dal motore da 130 kW/176 Cv e 345 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie da 52 kWh per 436 Km di autonomia massima. Al top dell’offerta c’è la versione da 160 kW/217 Cv e 365 Nm di coppia, equipaggiata con il più generoso accumulatore da 75 kWh che concede fino a 604 km di percorrenza. La Leaf da 160 kW impiega 7,6 secondi per sprintare da 0 a 100 km/h, un secondo in meno rispetto alla versione di accesso. Quanto ai tempi di ricarica, per la batteria da 75 kWh occorrono 7 ore in AC per passare dal 10 al 100% e 30 minuti in DC (max 150 kW) dal 20 all'80% di carica. Importante la dotazione di serie in termini di sicurezza e assistenza alla guida, affidata al l'ultima evoluzione del pacchetto ProPilot Assis con sistema Navi-link.

Va oltre il secondo livello di guida automatizzata con le funzioni predittive che interagiscono con il navigatore e con il cruise control adattivo, intelligente nel gestire la marcia nel traffico incolonnato e nella capacità di adattare la velocità in base ai segnali stradali. La frenata rigenerativa è comodamente gestibile dalle palette al volante su diversi livelli, fino alla guida one-pedal che riduce all’essenziale l’utilizzo del pedale del freno. Buona parte della gestione passa per il doppio display da 14.3” che unisce quadro strumenti ed infotainment, sospeso in una plancia votata all’elegante minimalismo giapponese. Viene sottolineato dai materiali scelti per i rivestimenti, che prevedono il largo utilizzo di morbida ecopelle alternata a superfici più rigide ma non meno gradevoli alla vista. La nuova Nissan Leaf arriverà sulle nostre strade nel 2026, il prezzo verrà comunicato a ridosso dell’apertura degli ordini prevista in autunno.