Nuova Ranger Rover, la purezza del design minimalista veste una tecnologia da vera Regina

MILANO - Dopo 14 anni alla guida di Jaguar Land Rovcr Italia, con risultati che hanno fatto della filiale italiana un esempio per l’intero gruppo, Daniele Maver – che ha mantenuto la carica di presidente fino al 30 novembre – ha scelto la pensione, anche se prima di dedicarsi ai suoi numerosi interessi e hobby privati continuerà a seguire alcuni progetti strategici europei. Un manager di questo spessore non poteva lasciare che nell’ambito di un evento di particolare significato. Il cambio della guardia con Marco Santucci che, tornato in Italia come direttore generale dopo lunghe e prestigiose esperienze all’estero, ha ereditato i “gradi” di amministratore delegato è avvenuto in concomitanza dell’anteprima italiana della nuova Ranger Rover, la cui quinta generazione è stata svelata a Milano nel contesto di una galleria d’arte moderna coerente con la raffinatezza estetica della vettura.

In effetti lo stile della nuova ammiraglia di casa Land Rover è uno dei più leggeri ed eleganti mai esibiti da un grande Suv. La purezza assoluta delle linee di cui nemmeno un dettaglio interrompe la fluidità testimonia di un lungo e appassionato lavoro affidato a una filosofia «modernista, basata sulla rinuncia a tutto ciò che non è necessario» e ispirato alla «volontà di guardare al futuro senza perdere l’essenza Land Rover» come ha detto l’italiano Massimo Frascella, il responsabile del design giunto a Milano per l’occasione. Il look essenziale riesce quasi a mimetizzare le dimensioni importanti della vettura (5,05 metri la versione standard, 5,25 quella a passo lungo per la prima volta disponibile anche a 7 posti), mentre la filosofia minimalista che ha guidato i designer non coinvolge i contenuti tecnologici allo stato dell’arte per quanto riguarda la connettività, la sicurezza e l’assistenza alla guida – in e off-road – mentre l’abitacolo garantisce, e seconda degli allestimenti (Se, Hse, First Edition e Autobiography), il comfort e la spaziosità di un vero e proprio salotto di lusso.

Quanto alle motorizzazioni, l’offerta è ampia e articolata. Chi ama i muscoli può contare sul poderoso V8 da 530 cv, unica proposta esclusivamente termica in una gamma per il resto costituita da unità a 6 cilindri 3.0 elettrificati sia con tecnologia mild hybrid (a benzina da 400 cv e turbodiesel con potenze di 249, 300 e 351 cv), sia con la più evoluta ibridizzazione ricaricabile alla spina nelle versioni da 510 e 440 cv (quest’ultima non presente nel listino italiano) la cui autonomia elettrica può arrivare a 100 km. Grazie alla versatilità della piattaforma Mla-Flex, la Range sarà (nel 2024) il primo modello 100% elettrico di Land Rover. Mentre in prospettiva più recente – nel 2022 – la gamma sarà ampliata con la versione SV svelata da Marco Santucci al debutto nel nuovo ruolo. Realizzata a mano dagli “artigiani” della divisione Special Vehicle Operation, si caratterizzerà per l’esclusività tecnologica e sartoriale, per la scelta tra le motorizzazioni più performanti e per i prezzi, ancora non ufficializzati, ma certamente destinati a posizionarsi nella parte più alta di un listino che oggi oscilla tra 124.300 e 176.100 euro.