Nuova Tucson, il Suv Hyundai alza l'asticella. Design intrigante, un pieno di tecnologia e motori ibridi

ROMA - Design evoluto e una tecnologia avanzata, per la nuova Tucson. Hyundai ha presentato il rinnovato modello, e la casa coreana ha puntato ha raggiungere nuovi standard per il segmento dei Suv compatti, proponendo anche un'ampia gamma di propulsori elettrificati. La nuova Tucson è la quarta generazione del best-seller di Hyundai, con oltre 7 milioni di unità vendute in tutto il mondo da quando è stata lanciata nel 2004. Di questi, 1,4 milioni di unità sono state vendute in Europa. Il nuovo Suv compatto di Hyundai arriva sul mercato con un nuovo look rivoluzionario e ambizioso che segue la nuova identità di design indicata dall'azienda come 'Sensuous Sportiness'. Offrendo la gamma di propulsori più elettrificata nel segmento dei Suv compatti, tra cui ibridi, ibridi plug-in e ibridi a 48 volt, Tucson va anche a completare l'elettrificazione della flotta di Suv di Hyundai in Europa.

La nuova Tucson sarà anche la terza generazione del modello ad essere prodotta in Europa presso lo stabilimento di Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) a Nošovice, nella Repubblica Ceca. "Hyundai è il marchio con la più ampia gamma di propulsori elettrificati - ha commentato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe - e con l'introduzione del nuovissimo Tucson è stato fondamentale espandere anche l'elettrificazione ai nostri Suv più venduti a livello mondiale. Questo lancio segna un ulteriore traguardo per Hyundai, in quanto ora offriamo versioni elettrificate della nostra gamma completa di Suv. Con il suo design avanzato e la linea di propulsori all'avanguardia, il Tucson rimarrà uno dei prodotti chiave per Hyundai in Europa". Sul fronte esterno, piuttosto che una semplice evoluzione del modello precedente, la nuova Tucson rappresenta una rivoluzione per Hyundai in termini di design.

Nel complesso, presenta un corpo più grande e più ampio del suo predecessore e la sua struttura muscolare combina angoli acuti e proporzioni dinamiche con superfici ricche, garantendo un look innovativo senza compromettere la consolidata identità Suv di Tucson. Le linee guida per i designer, in questo caso sono state quelle del nuovo 'manifesto estetico' della casa, indicato con il termine 'Sensuous Sportiness' e che punta aull'armonia tra quattro elementi fondamentali: proporzione, architettura, stile e tecnologia. Il design di Tucson è stato ispirato dal concept Vision T Suv di Hyundai, che è stato presentato ad Automobility nel 2019. I designer di Hyundai hanno sviluppato i nuovi elementi di design futuristici di Tucson attraverso algoritmi geometrici prodotti da tecnologie digitali all'avanguardia. Di conseguenza, modelli geometrici appaiono in tutto il design del Suv, dandogli un carattere dinamico. Un occhio di riguardo Hyundai l'ha rivolto anche agli interni, dove il design rinnovato va di pari passo alla tecnologia, per un'esperienza digitale personalizzabile.

I progettisti di Hyundai hanno fatto a meno di manopole e pulsanti fisici, quindi tutte le funzioni principali sono controllate tramite una console touchscreen. Le credenziali Suv di Tucson sono consolidate con le funzionalità 4x4, grazie al nuovo selettore Terrain Mode che oltre alle diverse modalità di guida, offre tre ulteriori scelte tra fango, sabbia e neve. Oltre ai propulsori elettrificati, Tucson offre poi anche una gamma di opzioni a benzina e diesel. La versione ibrida è costituita dal nuovo motore Smartstream da 1,6 litri T-GDI (benzina turbocompressa ad iniezione diretta) e da un motore elettrico da 44,2 kW, con batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. È abbinato ad un cambio automatico a sei marce (6AT) e disponibile con trazione a due o quattro ruote motrici. Per un propulsore ibrido plug-in c'è invece da aspettare ancora, visto che un lancio sul mercato in questa direzione è prevista solo per il 2021.