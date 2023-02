Nuova Velar fa il pieno di tecnologia e design. Il Suv Range Rover è sempre più icona del modern luxury

Il modern luxury firmato Range Rover ha un nuovo portavoce nella Range Rover Velar che si ripresenta in scena con una veste rinnovata. A dettare il passo della nuova Velar, sono la tecnologia e il design. Di impatto immediato sono la nuova griglia che si combina con il caratteristico tetto sospeso, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle porte a filo, che definiscono la famiglia di Suv di lusso del marchio britannico. I nuovi fari super-slim Pixel Led offrono una visibilità ottimale, mentre gli esterni sono arricchiti da un nuovo paraurti posteriore basso e dettagli scuri. La Range Rover Velar è anche il modello della casa che ha aperto la strada alla filosofia di design riduttivo di Range Rover, per portare ora questo approccio a un nuovo livello nell’abitacolo, a cominciare dal nuovo touchscreen singolo in vetro curvo da 11,4 pollici che è integrato nella consolle centrale, per un controllo immediato e intuitivo di tutte le funzioni chiave del veicolo. Una gamma completa di tecnologie è stata implementata per promuove il comfort e il benessere dei passeggeri.

La Range Rover Velar è stata presentata anche come il veicolo più silenzioso della sua categoria per il rumore stradale, grazie a tecnologie di perfezionamento come il sistema Active Road Noise Cancellation. «La nuova Range Rover Velar - ha commentato Gerry McGovern, chief creative officer, di Jaguar Land Rover - è un esempio impeccabile della nostra filosofia di design modernista: pulita, riduttiva e irresistibilmente desiderabile. Definita da proporzioni perfettamente ottimizzate, Range Rover Velar incarna la raffinatezza senza sforzo con un’eleganza audace e una presenza drammatica davvero unica». La nuova Range Rover Velar è la prima a presentare l’infotainment Pivi Pro di nuova generazione, che incorpora i controlli di tutte le funzioni chiave del veicolo all’interno del nuovo touchscreen. «È la nuova generazione del nostro pluripremiato infotainment Pivi Pro - ha spiegato Alex Heslop, director of electrical engineering di Jaguar Land Rover - con un’elegante interfaccia in vetro curvo e una schermata iniziale ridisegnata che controlla digitalmente tutte le funzionalità di guida, comfort e praticità.

«Progettato ergonomicamente per ridurre i riflessi e ridurre al minimo le distrazioni - ha aggiunto Heslop - il nuovo sistema è intuitivo e intelligente, con pulsanti e cursori digitali progettati per funzionare in armonia con l’intelligenza artificiale vocale per renderlo più veloce e facile da usare». All’inizio di ogni viaggio, ai conducenti viene presentato un pannello Pre-Drive per un rapido accesso alle funzioni comunemente utilizzate, come i vetri dei finestrini e i sedili riscaldabili opzionali. La Velar ibrida Plug-in è poi più capace che mai, con un’autonomia in modalità elettrica che arriva fino a 64 km grazie a un pacco batterie riprogettato, mentre i modelli benzina e diesel con tecnologia mild hybrid puntano ai consumi ridotti. La nuova Velar è disponibile nelle versioni S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography.