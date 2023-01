Nuovo Lexus RX, la quinta generazione del Suv è all’insegna di tecnologia e design

Lexus ha riprogettato completamente l’RX, il Suv di lusso pioniere del suo segmento. L’evoluzione accuratamente studiata del modello della casa high-end di Toyota è all’insegna della tecnologia e del design per aumentare le prestazioni ed esaltare il confort e la fluidità del dialogo tra auto e guidatore.

La quinta generazione di RX è disponibile in Europa con una gamma di tre diversi propulsori elettrificati. In vendita da marzo, al centro dell‘offerta c’è RX 450h+, il primo RX ad adottare la tecnologia ibrida plug-in di Lexus. RX 350h ibrido-elettrico si posiziona come alternativa efficiente ai propulsori diesel e benzina di cilindrata inferiore. Per i clienti alla ricerca di prestazioni esaltanti, Lexus sta introducendo l‘RX 500h, il suo primo turbo ibrido con focus sulle prestazioni, dotato del sistema di controllo della forza motrice DIRECT4.

RX 350 è disponibile anche nella versione F SPORT, mentre RX 500h viene introdotto esclusivamente come modello F SPORT +, con ulteriori caratteristiche di ingegneria votate alle prestazioni.

Un elemento essenziale del "Next Chapter" di Lexus – il nuovo capitolo del design del costruttore giapponese - è la creazione di una connessione naturale tra il guidatore e l’auto, un dialogo in cui il veicolo risponde esattamente come il guidatore intende e in cui il guidatore si sente a suo agio e in controllo. Questa è la Lexus Driving Signature, un segno distintivo di prestazioni dinamiche di tutti i nuovi modelli Lexus.

Nell’RX l'adozione della piattaforma Global Architecture GA-K di Lexus è alla base dell’abbassamento del baricentro, del miglioramento delle specifiche di inerzia, della riduzione del peso (fino a 90 kg rispetto al modello attuale) e dell’aumento della rigidità della scocca, elementi che svolgono un ruolo centrale nel portare le prestazioni dinamiche a un livello superiore.

Motorizzazioni. RX 500h. RX 500h segna una svolta nella tecnologia ibrida elettrica che lo distingue da qualsiasi modello ibrido precedente. RX 500h utilizza un’architettura ibrida parallela completamente nuova, con motore turbo benzina da 2,4 litri e cambio a sei velocità, motore anteriore integrato e unità di controllo della potenza, batteria ibrida e un compatto asse elettrico posteriore da 76 kW. La potenza totale del sistema è di 371 CV/273 kW con 460 Nm di coppia, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. RX 500h utilizza una nuova batteria al nichel-metallo idruro (Ni-MH) a bassa resistenza che offre un’elevata potenza e favorisce il risparmio di carburante. L’erogazione della potenza è controllata da DIRECT4, una nuova tecnologia esclusiva Lexus per la forza motrice, presente anche nel nuovo Suv elettrico a batteria RZ 450e.

RX 450h+. Il sistema ibrido plug-in implementato nella RX 450h+ è lo stesso di quello che Lexus ha fatto debuttare con successo nel nuovo NX. È dotato di un motore ibrido da 2,5 litri a ciclo Atkinson a quattro cilindri e di una batteria ricaricabile agli ioni di litio con una capacità di 18,1 kWh. Un motore elettrico posteriore aggiuntivo consente alla Lexus di avere l’e-Four, la trazione integrale. Sebbene offra una potenza simile alla RX 450h precedente, produce più coppia e un'accelerazione più rapida. La potenza totale è di 309 CV, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Le emissioni di CO2 di Lexus (ciclo combinato WLTP) sono 25 g/km con un consumo di carburante di 1,1 l/100 km. L’autonomia in EV è di 66 chilometri, con possibilità di guida completamente elettrica a velocità fino a 130 km/h.

RX 350h. Il nuovo RX 350h si caratterizza per la maggiore fluidità ed efficienza del suo sistema full hybrid di quarta generazione. Questa trasmissione a benzina da 2,5 litri fornisce 250 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, prestazioni paragonabili alla precedente RX 450h, producendo allo stesso tempo minori emissioni. Beneficia dello stesso programma di miglioramenti dei componenti ibridi presenti nella RX 450h+, incluso un nuovo cambio ibrido con un design più compatto, peso più leggero (riduzione di massa del ~ 22%), minori perdite di attrito e una riduzione del volume (~ 9%), con PCU più efficiente. È dotato di serie della trazione integrale elettrica e-Four. RX 350h rappresenta un’alternativa ai modelli della concorrenza alimentati da motori di piccola cilindrata.

Un nuovo capitolo del design Lexus RX. Lexus ha sviluppato per il nuovo RX il nuovo linguaggio di design Next Chapter, che comprende un "corpo a clessidra" ottenuto integrando il concetto di griglia a clessidra nell'intera parte anteriore del veicolo. Il senso di “novità” è immediato ed è stato studiato per produrre un impatto visivo all'altezza della qualità dei suoi tre nuovi propulsori elettrificati.

Il design del modello resta riconoscibile come un RX, ma con un carattere più dinamico, elegante e sicuro, un aspetto audace e una posizione ben piantata a terra. I nuovi gruppi ottici sottili e la carreggiata anteriore più larga di 15 mm sottolineano il baricentro più basso e la forte presenza su strada dell'auto. Nella vista laterale è stata creata una continuità orizzontale alzando la parte anteriore del cofano e abbassando il bordo inferiore del lunotto rispetto all'attuale RX. In questo modo si comprime l'area sopra le ruote, creando un aspetto solido e ben piantato a terra.

Mentre il nuovo RX ha la stessa lunghezza complessiva del modello attuale, il cofano è stato allungat, e il passo maggiorato di 60 mm. Le superfici scolpite sui pannelli delle portiere, i parafanghi posteriori svasati e i cerchi da 21 pollici aggiungono un senso di dinamismo.

Il caratteristico effetto di “floating roof” (tetto fluttuante o sospeso) di RX, creato da un montante posteriore oscurato, viene mantenuto, ma con un aspetto tridimensionale più marcato. La parte posteriore dell’auto comunica un senso di potenza con uno sbalzo più corto, una carreggiata più larga (+45 mm) e un’ampia superficie dai parafanghi alle luci posteriori. Queste sono combinate e incastonate in una fascia luminosa che si estende per tutta la larghezza dell’auto e si avvolge intorno agli angoli per accentuare l’aspetto più ampio.

Confort, connettività e sicurezza. La “Lexus Driving Signature” del nuovo RX ottimizza le caratteristiche fondamentali del Suv, come il baricentro, le specifiche di inerzia, la riduzione del peso, la rigidità e il gruppo propulsore, per creare un dialogo più naturale tra vettura e guidatore.

Migliora anche l'esperienza di guida, grazie a un layout intuitivo, arricchito dal nuovo sistema multimediale Lexus Link con l‘assistente di bordo “Hey Lexus”, un touchscreen da 14 pollici e funzioni remote accessibili tramite l‘applicazione per smartphone Lexus Link.

Il nuovo RX offre una connettività avanzata che è sia più veloce che più stabile, fornendo la più recente tecnologia multimediale, servizi "sempre connessi" e la comodità degli aggiornamenti over-the-air. Con smartphone, navigazione, comandi del veicolo e funzioni multimediali, il guidatore ha a disposizione circa 100 modi per interagire con il proprio veicolo. Un touchscreen da 14 pollici, uno dei più grandi del segmento di RX, è sempre di serie. Oltre allo schermo antiriflesso sono presenti dei pulsanti fisici per accedere alle funzioni più utilizzate. La grafica è in HD. In Europa occidentale e centrale, tutte le versioni di RX sono dotate di un sistema di navigazione integrato.

RX beneficia della terza generazione del Lexus Safety System +, con un sistema pre-collisione migliorato, il nuovo Proactive Driving Assist e l'Extended Safety Package opzionale. È inoltre disponibile il sistema Lexus Safe Exit Assist che, collegato a un sistema elettronico di apertura delle portiere, impedisce l'apertura delle stesse in caso di avvicinamento da dietro di veicoli o ciclisti.

I possessori di RX possono utilizzare l'app Lexus Link sul proprio smartphone per una serie di unzioni, tra cui il blocco e lo sblocco a distanza della propria auto, utile, ad esempio, se desiderano utilizzare il veicolo per una consegna. Può anche attivare il sistema di aria condizionata per riscaldare o raffreddare l'abitacolo prima di iniziare un viaggio. Sull’RX 450h+, Lexus Link può aiutare il guidatore a programmare le operazioni di ricarica e controllare il livello della batteria. Lexus Link può essere utilizzata anche per organizzare gli appuntamenti in assistenza e manutenzione e per monitorare le prestazioni di guida ibrida del proprietario.

I prezzi. I prezzi di listino della gamma RX partiranno da 80.000 euro per RX 350h Premium Hybrid fino a 99.000 euro per RX 500h Hybrid Turbo. RX 450h+ Plug-in Hybrid parte da 89.000 euro nella versione Executive fino a 97.000 euro per la versione alto di gamma Luxury. I prezzi scendono di 8.000 euro per tutte le motorizzazioni e versioni grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione per contratti entro il 31 marzo 2023. I Bonus Lexus rappresentano l’impegno del gruppo, in collaborazione con i concessionari, rivolto al rinnovamento del parco circolante italiano.

La strategia. Nel 1998 il modello originale RX ha dato vita al segmento dei SUV di lusso. Da allora si è costantemente evoluto, diventando in particolare il primo modello elettrificato nel mercato premium con il lancio di RX 400h nel 2005. Oggi, con 3,5 milioni di vendite, di cui 300.000 in Europa, è saldamente affermato come modello chiave per Lexus a livello globale. La quinta generazione di RX rafforzerà questa posizione e la reputazione di Lexus per l'eccellenza del design e della tecnologia. Lexus prevede che RX 450h+ sarà il modello RX di punta, un logico passo avanti per molti dei suoi attuali clienti RX 450h e di conseguenza l’RX più venduto nell'Europa occidentale e centrale.