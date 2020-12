Nuovo Qashqai: interni lounge e ultra tecnologici. Il crossover Nissan si rinnova all'insegna di ergonomia e raffinatezza

ROMA - Quando è stato lanciato, circa 15 anni fa, ha aperto la strada ad una nuova generazione di veicoli, creando un nuovo concetto di automobile che poi, negli anni, è diventata una vera e propria tendenza, seguita dai maggiori costruttori dell'auto. Oggi Qashqai si rinnova, riscrivendo gli standard del segmento in termini di esclusività, design e praticità. Le moderne tecnologie Nissan Intelligent Mobility sono sempre a portata di mano e i loro comandi trasmettono un senso di comfort e qualità. I nuovi materiali di pregio, le funzioni smart e i dettagli attentamente studiati esaltano la modernità e la praticità dell'abitacolo. ''Il nuovo Nissan Qashqai è il punto di incontro tra design espressivo e aspettative dei clienti. Sono le loro esigenze a guidare le nostre scelte, pensate per non deludere gli automobilisti più esigenti - ha detto Matthew Weaver, vice president Nissan Design Europe - .

La nuova generazione offre un ambiente esclusivo ma pratico, lussuoso ma accessibile, avanzato ma altamente intuitivo, un nuovo punto di rifermento nel segmento''.I nuovi materiali scelti per i sedili rendono gli interni accoglienti ed eleganti. Lo spazio è reso armonioso e rilassante anche dalla nuova illuminazione bianca che si diffonde in tutto l'abitacolo.Grande attenzione è stata riservata all'ergonomia e all'estetica, i materiali trasmettono un senso di ricercatezza e affidabilità. Il nuovo Qashqai ha un sistema di infotainment avanzato con servizi di connettività ai vertici della categoria, compresa l'interazione immediata con gli smartphone, In-Car Wi-Fi per collegare fino a sette dispositivi e NissanConnect Services, l'app dedicata per gestire e monitorare il veicolo. Il Nissan Connect ha un nuovo display ad alta risoluzione da 9'', attraverso il quale accedere a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione ed è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay - quest'ultimo disponibile da oggi anche in modalità wireless. I profili utente multipli con funzione di memoria consentono di personalizzare navigazione ed esperienza di ascolto con le impostazioni preferite di ogni conducente.

L'impianto audio Bose Premium garantisce una riproduzione impeccabile sia dalla radio DAB che dallo smartphone. I 10 altoparlanti emettono suoni potenti e cristallini appositamente calibrati per assicurare la stessa qualità sonora a tutti gli occupanti, sia nei sedili anteriore che posteriori. Il nuovo display TFT multifunzione da 12,3'' interamente elettronico e ad alta definizione può essere configurato per la navigazione, l'intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo. Il tutto è gestito tramite i nuovi comandi tattili sul volante. Sullo sfondo digitale del TFT si aggiunge anche una texture che richiama la trama del tradizionale vetro tagliato 'Kiriko' - un cenno al Dna giapponese di Nissan.L'innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8'', il più ampio della categoria, proietta informazioni sull'itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente, per guidare in totale comfort e sicurezza senza mai staccare gli occhi dalla strada. Le funzioni Home-to-Car sono compatibili con i dispositivi Assistente Google e, per la prima volta, anche con Amazon Alexa. Il sistema supporta un ampio ventaglio di comandi, fra cui la possibilità di inviare le destinazioni al sistema infotainment tramite dispositivi smart (es Google Home, Alexa o smartphone), per il massimo confort.

Al debutto sulla gamma Qashqai, l'innovativo servizio Stolen Vehicle Tracking mette il conducente in contatto con la polizia e servizi di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per segnalare automaticamente il furto del veicolo e attivare il suo tracciamento e il ritrovamento. Sempre in tema di assistenza, premendo il pratico pulsante integrato nello schermo di NissanConnect è possibile contattare il soccorso stradale in caso di panne e richiedere il traino. Diversamente da eCall, il sistema non si attiva in automatico dopo un incidente.Come nelle precedenti generazioni, anche il nuovo Qashqai offre al conducente il massimo controllo sulla strada grazie a una visibilità ottimale in tutte le direzioni, garantita da varie migliorie quali: angolo di apertura del parabrezza più ampio, montante anteriore più sottile, retrovisori esterni fissati alla portiera e non al montante, per ridurre al massimo gli angoli ciechi.

Progettati per viaggiare comodi su brevi e lunghe distanze, i sedili 'zero-gravity' ispirati a quelli utilizzate dalla Nasa, già introdotti sulla precedente generazione, sono il risultato di rigorosi test sia in pista che su strada per raggiungere una postura ottimale e ridurre l'affaticamento per guidatore e passeggeri. Il nuovo volante riscaldabile, opzionale, è un piacevole soluzione per i mesi invernali.Il nuovo Qashqai più spazioso e comodo risponde alle esigenze di ogni giorno ed è in grado di trasportare agevolmente ogni carico, dai passeggini alla spesa. Il portellone elettrico ad apertura automatica permette di accedere facilmente al bagagliaio anche con le mani occupate.