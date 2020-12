Offensiva europea della cinese Saic nel segmento dei Suv con l'MG Ehs plug-in da 258 cavalli

AMSTERDAM – L'offensiva europea della cinese Siac abbraccia anche l'Italia, dove agli inizi del 2021 debutta il suv plug-in MG Ehs. Si tratta della declinazione alla spina del modello a benzina che nel 2019 aveva ottenuto le 5 stelle ai crash test EuroNcap. Il suv a cinque posti da 4,754 metri di lunghezza verrà lanciato con un prezzo di riferimento che parte da 34.000 euro, eventuali incentivi esclusi. Con il parente stretto elettrico MG Zs Ev, il marchio britannico ha già riscosso un notevole interesse in mercati come la Norvegia (nel 2020 aveva stimato di vendere 2.000 esemplari e dovrebbe avvicinarsi a quota 4.000) o i Paesi Bassi.

La potenza di sistema dell'MG Ehs plug-in è di 258 cavalli con una coppia che raggiunge i 370 Nm. Il cuore pulsante del veicolo da quasi 1.750 kg di massa a vuoto è composto da un turbo benzina da 1.5 litri da 162 cavalli e 250 Nm di coppia abbinato ad un'unità elettrica da 122 cavalli e 230 Nm e ad una batteria da 16,6 kWh capace di garantire un'autonomia a zero emissioni di 52 chilometri. La trasmissione è automatica ed ha 10 rapporti (6 marce per il motore a benzina e 4 per quello elettrico). Design e produzione della MG sono interamente cinesi, anche se in Europa il costruttore fa parte del pool per le emissioni CO2 del gruppo Volkswagen.

«Siamo qui per restare», ha sintetizzato Matt Lei, il Ceo di MG Motor Europe. Che ha sottolineato come nel Vecchio Continente la struttura di ricarica non sia ancora in grado di rispondere alle esigenze dei clienti delle auto elettriche e che per questo la soluzione plug-in è quella che, al momento, risponde alle esigenze degli automobilisti. Una soluzione transitoria che, nel ciclo di omologazione WLTP, garantisce emissioni di 43 g/km e prestazioni interessanti. Come i 190 orari di velocità massima ed i 6,9 secondi di accelerazione da 0 a 100 km/h.

Il suv cinese a marchio britannico con blocco elettronico del differenziale di serie dispone di un carica-batterie da 3,7 kW con il quale promette un rifornimento completo di energia in un massimo di quattro ore e mezzo. L'MG Ehs plug-in ha naturalmente la frenata rigenerativa. Il veicolo appare funzionale oltre che spazioso: il passo è di 2,72 metri con un bagagliaio che nella configurazione standard a cinque posti ha una capacità di 448 litri che possono diventare 1.375 con i sedili ripiegati.

Dal punto di vista stilistico, il design è molto convenzionale. La luminosità dell'abitacolo è garantita dal tetto panoramico Stargazer da quasi 1,2 metri quadrati di superficie. Il costruttore garantisce non solo una plancia “libera” con uno schermo a sfioramento da 10,1 pollici, oltre ad un cruscotto digitale da 12,3, ma anche l'integrazione con Apple CarPlay e AndroidAuto. Tra gli Adas, i sistemi attivi di assistenza alla guida che il costruttore offre come MG Pilot, ci sono Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking e Lane Departure Warning. Due gli allestimenti (Luxury e Comfort), quattro le tinte esterne e due quelle interne. Circa la garanzia, MG “copia” Kia e arriva a 7 anni.