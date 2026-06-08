​Olinia, svelata dalla presidente Sheinbaum la prima auto elettrica messicana. Sul mercato nel 2027 a circa 7.300 euro

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha presentato Olinia, il primo veicolo elettrico ideato e prodotto nel Paese. L'evento si è svolto nella base militare di Santa Lucía nel comune di Zumpango, a circa 50 km dalla capitale. L'automobile, il cui nome in lingua nahuatl indica il movimento, sarà venduta a partire da 150mila pesos (circa 7300 euro) con le prime consegne previste per l'estate del 2027.

«Olinia non è solo un veicolo, è un'idea molto semplice ma potente: che l'intelligenza e la creatività delle e dei giovani messicani possono trasformarsi in innovazione, in sviluppo tecnologico e in benessere per il nostro popolo», ha dichiarato la leader. La vettura compatta, prodotta da un'azienda a partecipazione pubblica e privata, garantisce un'autonomia di 125 chilometri e può trasportare sei passeggeri o una persona in sedia a rotelle. I costi operativi risultano fortemente ridotti rispetto ai mezzi a benzina, tanto che, secondo il gruppo di lavoro, la macchina «finirà per ripagarsi con il risparmio che genera».