Omoda 5 SHS-H, quando comfort, tecnologia e qualità vanno a braccetto

La tecnologia Super Hybrid (Full Hybrid) sale a bordo di Omoda 5, il C-suv del marchio cinese che in poco tempo sta ottenendo grande successo nel mercato italiano grazie alla qualità dei materiali, alle soluzioni tecniche e al prezzo di listino che parte da 28.500 euro (al netto di sconti). Per provare su strada Omoda 5 SHS-H, siamo andati a Carmignano, in provincia di Prato, località nota per i paesaggi collinari e per le strade panoramiche e ricche di curve che esaltano il piacere e la dinamica di guida. Basato sulla piattaforma T1X del gruppo Chery, il suv Omoda 5 SHS-H vanta uno stile ispirato all'arte d'avanguardia, dove caratterizzante è l'ampia griglia all'anteriore. La filosofia di stile si basa sull'idea di un design funzionale, piacevole da guardare ma, soprattuto, adatto per essere vissuto nella vita quotidiana.

A esaltarne la sportività sono disponibili cerchi in lega con dimensioni da 17 e 18 pollici. La novità introdotta su Omoda 5 è il Super Hybrid System con tecnologia Full Hybrid, dove il cuore è rappresentato da un motore benzina 1.5 litri a ciclo Miller da 143 CV abbinato a due motori elettrici da 204 CV complessivi alimentati da una batteria da 1,8 kWh per una potenza di sistema di 224 CV (165 kW). Il nuovo Super Hybrid System, inedito sul mercato, è accreditato per contenere i consumi che, secondo quanto dichiarato, sono di 5,3 l/100 km (ciclo Wltp). La trazione è anteriore, con cambio DHT150 fluido nei cambi di marcia e le sospensioni sono indipendenti su tutte le ruote redendo confortevole la guida della vettura.

Sostenibilità sì, ma Omoda 5 Shs-h guarda anche alla sportività ed è accreditata di passare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 175 km/h. All'interno dell'abitacolo la qualità dei materiali è percepibile e questo contente di avere un buon comfort di bordo. Sono due gli allestimenti (Pure e Premium) e già la dotazione di serie include il doppio display da 12,3 pollici con protocolli Apple CarPlay e Android Auto wireless dotato di una grafica chiara.