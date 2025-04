Omoda 9, il maxi-Suv ibrido cinese che debutta a Milano ha 500 cv e 1.300 km di autonomia

Nel cuore della Design Week milanese, il brand cinese Omoda & Jaecoo ha presentato il suo ultimo gioiello per l'Europa: si chiama Omoda 9, è un maxi-Suv di 4,8 metri che punta al mercato alto di gamma con tecnologie raffinate e un prezzo di partenza in Italia intorno ai 52mila euro. Arriverà nelle concessionarie entro fine maggio. Un progetto importante per il marchio emergente del colosso Chery, che sta rapidamente crescendo e in soli due anni dal lancio ha superato le 490mila unità vendute.

Omoda 9 è un'ammiraglia ambiziosa che sfoggia il Super Hybrid System, formula di ibrido plug-in a trazione integrale con un range totale di autonomia di circa 1.300 km. La batteria da 34,5 kWh, assicurano i tecnici cinesi, consente 145 km di autonomia a emissioni zero. La batteria si ricarica da sola oppure tramite le colonnine, ma in assenza di interventi esterni è lo stesso motore termico a rigenerare la carica, operando come un classico "range extended".

Il sistema di propulsione è formato dal motore a 4 cilindri 1.5 turbo in combinazione con due motori elettrici anteriori e un terzo posteriore: in totale la potenza generata sulle quattro ruote motrici è di oltre 500 cv (di cui 200 garantiti dalla propulsione elettrica anteriore) con una coppia poderosa di 700 Nm. La vettura può scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, come una vera sportiva. La trasmissione ibrida dedicata ha tre rapporti e sei modalità operative: Eco, Normal, Sport, Mud, Snow e Off-Road.

Sotto il profilo stilistico, Omoda 9 ha un frontale imponente con luci diurne a pixel che si estendono fino al passaruota, unite da una ampia striscia luminosa. La linea di cintura è dinamica, quasi da crossover, con maniglie a scomparsa nelle portiere e posteriormente un lunotto molto inclinato che incorpora un piccolo spoiler. Anche dietro le luci sono raccordate da una barra luminosa. E i 4 terminali di scarico conferiscono un look tipicamente sportivo.

Ma è all'interno che la nuova ambiziosa vettura cinese dà il meglio di sè proponendo materiali e tessuti raffinati e un layout decisamente tecnologico. Il pannello curvo in plancia con i display della strumentazione e dell'infotainment ha una diagonale di 24,6 pollici, l’impianto audio Sony utilizza 14 altoparlanti, sistemati anche nel poggiatesta del guidatore. Per completare la seduzione, sedili anteriori riscaldati, ventilati e con funzione massaggio: si può perfino scegliere il tipo di "trattamento" desiderato, come alla spa.

A ottimizzare la luminosità dell'abitacolo provvede il tetto panoramico in vetro con una superficie record di 1.3 metri quadri. Disponibili tutte le tecnologie di assistenza alla guida, compreso l'auto-parcheggio con memoria: insegnate alla Omoda dove sostate abitualmente e lei lo farà in automatico.