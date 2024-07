Omoda&Jaecoo: colpo doppio dalla Cina. Omoda 5 punta sull'innovazione, Jaecoo 7 è più orientato verso gli appassionati dell’off-road

«In Europa per l’Europa». Con questo slogan che riassume un progetto ambizioso e impegnativo si sono presentati in Italia gli ultimi (per ora) rappresentanti dell’auto “made in China” a sbarcare nel Vecchio Continente. Il plurale è d’obbligo, perché quello celebrato a Milano è stato un debutto “gemellare”: quello del brand Omoda&Jaecoo che fa parte della galassia Chery che conta sei centri di Ricerca e Sviluppo, 17 stabilimenti, più di 4.000 concessionari e 80.000 dipendenti. E che nel 2023 ha venduto nel mondo 1,88 milioni di auto, di cui 940.000 hanno preso la via dei mercati esteri.

A spiegare i contenuti dello slogan ha provveduto il Vice President di Chery Automobile Zangshan Zhang spiegando che il nostro Paese, secondo dopo la Spagna ad accogliere il nuovo brand, «gioca un ruolo strategico per la sua storia automobilistica incredibile, come patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo». Un passo importante, quindi, sulla strada della creazione di un’azienda davvero europea, diventando parte integrante delle realtà locali e dislocando nel continente attività di produzione e ricerca, oltre alla catena di approvvigionamento.

Nel mirino di Omoda, che punta molto sull’innovazione, ci sono i giovani che si riconoscono nella nuova categoria dei “Lohas”, particolarmente attenti a uno stile di vita sano e sostenibile, mentre Jaecoo è più orientato verso gli appassionati dell’off-road.

Omoda 5 è il prodotto che segna il debutto concreto in Italia, dove già il brand può contare su una rete 40 concessionari, destinati a raddoppiare nel corso dell’anno per arrivare a quota 100 nel 2025. Si tratta di un Suv dal look è ispirato alla filosofia di design “Art in motion”, lungo 4.373 mm, spinto dai 197 cv erogati dal 4 cilindri Tgdi turbo a benzina e dotato di un maxi-schermo da 20,5 pollici nel quale sono affiancati il quadro strumenti digitale e il display del sistema di infotainment.

È disponibile nei livelli di allestimento Comfort e Premium, i cui prezzi partono rispettivamente da 27.900 (valido per entrambi fino a tutto agosto) e 29.000 euro, ai quali dopo l’estate si aggiungerà – con un listino ancora top secret – la versione 100% elettrica da 204 cv con 430 km di autonomia Wltp e velocità massima limitata a 170 km orari.

Ancora sconosciuto anche il prezzo di Jaecoo 7, atteso nelle concessionarie a dicembre. È un Suv di 4,5 metri con motore 4 cilindri 1.6 turbo a benzina da 145 cv abbinato a un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Si tratta di un’unità della famiglia Acteco, interamente sviluppata all’interno del gruppo e declinabile anche in varianti ibride.