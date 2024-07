Omoda e Jaecoo debuttano in Italia al motto “In Europa per l'Europa”. Brand cinese nel mercato con Omoda 5 e Jaecoo 7

E' un ingresso sul mercato italiano con tutte le intenzioni di fare numeri da subito, quello di Omoda&Jaecoo (marchio del Gruppo Chery) che, la scorsa sera, ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia con un evento all'Hotel Excelsior Gallia di Milano. Per l'approccio con il mercato italiano, i primi modelli importati nel nostro paese da marchio cinese saranno i Suv Omoda 5 e Jaecoo 7, a cominciare dalla campagna di preordine di Omoda 5 con motorizzazione a benzina e prezzi a partire da 27.900 euro. Per Jaecoo 7 bisognerà invece attendere il mese di settembre. 'L'Italia - ha dichiarato Zangshan Zhang, vice president di Chery Automobile - ha una storia automobilistica incredibile, è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo. Approdare in questa realtà ci riempie di orgoglio è un onore e lo sarà ancora di più quando, progressivamente, cresceremo consolidando partnership locali e radicheremo ulteriormente il nostro rapporto con questo meraviglioso Paese».

L'aprirpista della nuova avventura del marchio in Italia, Omoda 5, scende in campo con una motorizzazione a 1.6 TGDI turbo benzina affiancata da una versione full electric annunciata come presto disponibile. Jaecoo 7, SUV con spiccate caratteristiche off-road, sarà equipaggiata da una tradizionale motorizzazione a combustione interna e successivamente con una variante plug-in hybrid. Sul fronte della presenza fisica, Omoda&Jaecoo, in Italia può contare su una capillare rete di vendita e assistenza con oltre 40 punti vendita di 28 società imprenditoriali. Il lancio di Omoda&Jaecoo segna l'inizio dell'ingresso nel mercato italiano di un gruppo che, a oggi, è presente in cinque continenti, ha sei centri di ricerca e sviluppo, 17 stabilimenti, oltre 4.000 concessionari partner e più di 80.000 addetti in tutto il mondo.

Dopo il lancio avvenuto in Spagna, l'Italia è il secondo mercato ad inaugurare l'arrivo del marchio Omoda&Jaecoo. Il tutto, all'insegna del motto 'In Europe for Europe', vera e propria dichiarazione d'intenti, sottolineata più volte dai vertici aziendali anche durante l'evento milanese, di arrivare nel vecchio continente per rimanere, creare sinergie e un circolo virtuoso per il business automotive.