Opel, al Salone di Bruxelles 2026 debuttano le nuove Astra e Astra Sports Tourer

Prima mondiale al Salone dell'Automobile di Bruxelles per la nuova generazione delle Opel Astra e Astra Sports Tourer, due modelli segmento C che nel passato (il debutto era avvenuto nel 1991) hanno giocato un importante ruolo per il successo del brand in Europa. «La nuova Opel Astra segna il prossimo passo nella storia novantennale e porta ancora una volta caratteristiche innovative al segmento - ha detto Florian Huettl ceo di Opel durante la presentazione all'ombra dell'Atomium - come i fari a matrice Intelli-Lux HD che danno un grande contributo alla sicurezza». Sulle caratteristiche delle nuove Astra è intervenuta a fianco di Huetti anche Rebecca Reinermann vice president marketing di Opel. Parlando dei fari a matrice di Led Intelli-Lux HD e che utilizzano oltre 50mila singoli elementi nei fari ha detto che «questa soluzione garantisce che la strada, i segnali, gli ostacoli e i pedoni siano illuminati con una grandissima precisione senza abbagliare gli altri automobilisti».

La luce del resto è anche l'elemento decisivo del carattere delle nuove Astra. Proprio con questa soluzione - che personalizza l'identità luminosa dell'auto - il frontale Opel Vizor è ulteriormente evoluto. Per la prima volta sia il logo Blitz che la firma Opel Compass vengono illuminati permanentemente. «La luce sostituisce gli elementi cromati esterni - ha detto la Reinermann - e questo è un passo importante nel nostro percorso di sostenibilità". Un altro vantaggio per i clienti è l'offerta di motorizzazioni delle nuove Astra. «Proponiamo un'ampia gamma di alternative di propulsione - ha detto la responsabile marketing - dal motore a combustione efficiente all'ibrido da 48 Volt e all'ibrido plug-in fino alla versione completamente elettrica. Quest'ultima ora offre ancora più autonomia rispetto a prima, con fino a 454 chilometri, guidando come prescritto dal ciclo Wltp».

Contemporaneamente al reveal delle Astra, Huetti ha annunciato il seguente punto a favore degli utenti, l'istituzione di una garanzia di otto anni sull'acquisto di un modello Opel a batteria. Il ceo di Opel, nel confermare quanto bene siano stati accolti i nuovi modelli completamente elettrici dai clienti, ha precisato che «circa il 40% di tutte le vendite di Opel Grandland sono elettriche così come lo sono quasi metà degli ordini di Opel Frontera. E questo contribuisce anche alla crescita degli acquisti di modelli Opel negli ultimi mesi».