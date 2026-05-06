Opel Corsa GSE, ecco le prime foto dell'elettrizzante “Hot Hatch”. Debutto al prossimo Salone di Parigi

Opel annuncia l'arrivo nel 2026 della nuova Corsa GSE, che sarà esposta al Salone dell'Auto di Parigi, in programma ad ottobre; nel frattempo, ha diffuso le prime foto ufficiali della vettura. La caratterizzazione estetica della nuova sportiva del fulmine 100% elettrica annovera lo spoiler anteriore specifico, nuove finiture nere, anche sui passaruota, ed un posteriore più affilato. Completano il quadro il tetto nero e lo spoiler posteriore nero che, insieme ad altri dettagli dello stesso colore, contrastano con la livrea bianca della carrozzeria. Non mancano dei cerchi in lega a tre razze da 18 pollici che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18 e da cui si intravedono le pinze freno Alcon con scritte GSE. Altre scritte GSE sono presenti lungo le fiancate, mentre l'abitacolo mette in mostra sedili anteriori sportivi con applicazioni in Alcantara e poggiatesta integrati, che richiamano le sportive del passato con il motivo a scacchi neri, grigi e gialli.

Il tocco racing è favorito anche dalle cinture di sicurezza in giallo brillante, dal volante e dagli inserti delle porte rivestiti in Alcantara, dalle braccioli con cuciture gialle e dal cruscotto con il logo GSE su sfondo argento-grigio. Non mancano una pedaliera sportiva in alluminio e lo schermo touchscreen centrale da 10 pollici che riporta anche informazioni in merito a prestazioni, forza G, accelerazione e dati di gestione della batteria. Sia il display dell'infotainment che quello della strumentazione digitale sono stati progettati seguendo lo stile GSE. Sotto pelle troviamo un powertrain elettrico capace di erogare 281 CV e 345 Nm di coppia massima, che consente alla nuova Corsa GSE di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. Tre le modalità di guida disponibili Eco, Normal e Sport, con quest'ultima deputata alle massime prestazioni. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 54 kWh (51 kWh utilizzabili) e può contare su di un sistema di gestione della temperatura.

A livello dinamico, la trazione anteriore è aiutata dalla presenza di un differenziale a slittamento limitato Torsen multi-piastra e la precisione di guida viene enfatizzata da un telaio sportivo ribassato con assi, stabilizzatori e ammortizzatori idraulici appositamente progettati per questo modello. Anche lo sterzo e l'impianto frenante sono stati calibrati per offrire una risposta all'altezza delle prestazioni della Corsa GSE. La dotazione sfoggia accessori come i sedili ed il volante riscaldati, la telecamera posteriore a 180 gradi, il sistema Keyless Entry & Start ed il caricabatterie bidirezionale (V2L), che consente di alimentare anche dispositivi esterni.