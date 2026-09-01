Opel Corsa GSE: la piccola sportiva tedesca cambia anima e diventa elettrica

VIENNA - La Opel Corsa cambia pelle senza rinunciare alla propria vocazione sportiva. Dopo aver attraversato quasi quattro decenni di storia accompagnata dalle sigle GSi e OPC, la compatta di Rüsselsheim entra nell'era delle alte prestazioni elettriche con la nuova Corsa GSE. Una trasformazione profonda, che porta sotto il cofano un motore da 281 cv e introduce nella gamma della storica utilitaria una serie di soluzioni tecniche pensate per rendere la guida più coinvolgente. Il risultato è una piccola hot hatch capace di prestazioni che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate impensabili su una vettura compatta.

Il legame con il passato rimane comunque evidente. La Corsa GSE riprende alcuni elementi delle sportive che l'hanno preceduta, a cominciare dai cerchi da 18 pollici con disegno a tre razze, chiaro richiamo alla prima Corsa GSi. Anche nell'abitacolo la memoria delle generazioni precedenti è affidata ai sedili sportivi con poggiatesta integrato, rivestiti in tessuto e Alcantara con trama a scacchi, mentre le cinture di sicurezza gialle e le cuciture dello stesso colore aggiungono un ulteriore richiamo alla tradizione Opel. Il risultato è sportivo senza diventare eccessivo, con il nero della carrozzeria e dell'abitacolo spezzato da dettagli che sottolineano il carattere corsaiolo della versione.

Nonostante la presenza della batteria, la Corsa GSE conserva comunque una buona praticità. Il bagagliaio mantiene una capacità compresa tra 267 e 1.042 litri e l'abitacolo continua a offrire spazio sufficiente per quattro adulti. La posizione di guida è bassa e i sedili anteriori avvolgenti trattengono bene il corpo nelle curve. Non mancano i comandi fisici per alcune funzioni, mentre il sistema multimediale dispone di uno schermo centrale da 10 pollici e di una grafica dedicata alla guida sportiva, con informazioni sulle accelerazioni laterali, sulle forze G e sulla temperatura della batteria.

La dotazione è quindi quella di una vettura moderna e completa, con retrocamera, navigatore, cruise control adattativo, sedili e volante riscaldabili, connettività wireless e anche funzione Vehicle-to-Load. A completare il quadro contribuiscono elementi come i fari Intelli-Lux Matrix disponibili a richiesta e il sistema Active Sport Sound, pensato per accompagnare le accelerazioni con un carattere acustico più coinvolgente.

La GSE, acronimo di Grand Sport Electric, rappresenta però soprattutto un cambio di passo. La prima Corsa GSi, presentata alla fine degli anni Ottanta, disponeva di circa 100 cv e apparteneva a un mondo nel quale leggerezza, motore aspirato e cambio manuale erano gli ingredienti fondamentali per trasformare una piccola utilitaria in una vera sportiva. Oggi la Corsa più potente mai prodotta arriva a 281 cv grazie a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 207 kW e 345 Nm, collegato alle ruote anteriori. Numeri decisamente enormi se rapportati alle dimensioni della vettura, sufficienti per consentire uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 180 km/h.

La potenza, però, non è l'unico elemento sul quale Opel ha lavorato. La Corsa GSE nasce sulla piattaforma e-CMP nella sua configurazione ad alte prestazioni e presenta un assetto completamente rivisto. La carrozzeria è stata abbassata di 25 millimetri, mentre le carreggiate sono più larghe di 54 millimetri all'anteriore e di 20 al posteriore. Le molle sono state irrigidite, sono stati adottati ammortizzatori specifici e una nuova barra antirollio posteriore. Anche lo sterzo è più diretto rispetto a quello della Corsa standard, mentre il differenziale autobloccante meccanico Torsen rappresenta uno degli elementi più importanti dell'intero progetto.

È proprio nelle curve che la Corsa GSE riesce a mostrare il meglio delle proprie caratteristiche. L'erogazione del motore elettrico è progressiva e molto efficace, senza diventare mai brutale, anche selezionando la modalità Sport. Sia su strada che in pista, quando si accelera con decisione in uscita di curva, il Torsen aiuta a trasferire la coppia sull'asfalto e limita lo slittamento della ruota interna, consentendo alla vettura di chiudere le traiettorie con naturalezza. Il comportamento rimane prevedibile anche aumentando il ritmo e il retrotreno contribuisce alla dinamica con reazioni progressive.

Lo sterzo è rapido e preciso, bastano pochi movimenti per inserire la vettura in curva. Il telaio, invece, convince per la capacità di combinare rigidità e controllo senza diventare inutilmente estremo. La Corsa GSE rimane composta anche sui fondi meno regolari e riesce a trasmettere una sensazione di solidità che emerge soprattutto nei tratti più tortuosi e guidati. Con i pneumatici Michelin Pilot Sport 4S e i cerchi da 18 pollici il grip è notevole e consente di sfruttare con decisione la potenza disponibile.

Anche l'impianto frenante è stato adeguato alle prestazioni. All'anteriore trovano posto dischi ventilati da 355 millimetri con pinze Alcon a quattro pistoncini, mentre al posteriore sono presenti dischi da 268 millimetri. Nella modalità Sport la frenata rigenerativa viene esclusa e il rallentamento viene affidato interamente all'impianto idraulico.

A tal proposito, la Corsa GSE offre tre modalità di guida. La Sport mette a disposizione tutti i 281 cv e consente di sfruttare appieno il potenziale della vettura. In Normal la potenza scende a 231 cv, mentre in Eco si ferma a 190 cv e 300 Nm, con velocità massima limitata a 150 km/h. Le differenze tra le modalità sono percepibili e rendono la vettura più versatile nell'utilizzo quotidiano, dove la modalità Eco è sufficiente per muoversi rapidamente senza ricorrere continuamente alle prestazioni massime.

La Corsa GSE sfrutta una batteria da 54 kWh lordi, ovvero 51 kWh effettivamente utilizzabili. L'autonomia omologata arriva a 374 chilometri con gli pneumatici Hankook più efficienti, mentre con le Michelin orientate maggiormente alle prestazioni scende a 354 chilometri. Opel dichiara inoltre una ricarica dal 20 all'80% in circa 27 minuti utilizzando una colonnina in corrente continua fino a 100 kW. Nell'utilizzo reale, quando si decide di sfruttare davvero i 281 CV su strada il consumo può aggirarsi intorno ai 20 kWh/100 km, ma in pista quando si chiede il massimo può sfiorare i 50 kWh/100 km.

Una sportiva vera, ma figlia di un'epoca diversa. La Corsa GSE non vuole sostituire le GSi e le OPC, bensì raccoglierne l'eredità per adattarla a una nuova realtà tecnica. È veloce, precisa e sorprendentemente divertente, soprattutto quando la strada comincia a salire e le curve si susseguono. Se il debutto al grande pubblico avverrà al prossimo Salone di Parigi, gli ordini della Opel Corsa GSE verranno aperti tra qualche settimana con un prezzo che dovrebbe oscillare sui 40.000 euro.