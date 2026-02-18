Opel Corsa YES, la speciale edition si tinge di “arancione” e fa il pieno di dotazioni di serie

Opel propone una nuova veste per Corsa con la YES Special Edition, una versione speciale caratterizza dalla vernice Koral Orange, dettagli arancioni all'interno dell'abitacolo e ulteriori dotazioni di serie. È già ordinabile a un prezzo che parte da 21.850 euro. Con la vernice color Koral Orange metallizzata, la nuova Opel Corsa YES non passa inosservata grazie al contrasto con il tetto nero e ai cerchi in lega da 16 pollici in design BiColour Diamond nero e argento.

All'abitacolo sono i sedili profilati Banda con strisce a contrasto come sono presenti anche altri dettagli arancioni che riprendono il tema cromatico della carrozzeria attraversando le porte e il cruscotto, così come il rivestimento nero del cielo. Design sportivo per il volante, che mostra l'anello inferiore appiattito ed è rivestito di serie con pelle sintetica vegana. Mentre per migliorare intrattenimento e connettività, Opel YES è dotata, di serie, del sistema di infotainment multimediale con touchscreen da 10 pollici e display del quadro strumenti da 7 pollici.

Per chi desidera ulteriori dotazioni, sono disponibili due pacchetti: Comfort e Tech. Il primo comprende freno di stazionamento elettrico, bracciolo centrale con vano portaoggetti e due chiavi con telecomando. Mentre il secondo aggiunge la telecamera posteriore a 130 gradi, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati, il sistema di avviamento senza chiave.