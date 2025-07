Opel, dai rally alla strada, ecco Mokka GSE: elettrica, 280 Cv, scatta da 0 a 100 km/h in 5,9"

In principio fu la Opel Commodore a sfoggiare la sigla Gse, acronimo che identivicava il modello più performante della gamma. La prima Grand Sport Einspritzung era con motore a iniezione di benzina, come indicato dalla lettera finale. A distanza di 70 anni, con l'arrivo della Mokka Gse, quella vocale è diventata sinonimo di elettrico. Stile aggressivo, meccanica modificata per soddisfare performance superiori, interni dal gusto più spinto, la crossover del Fulmine in versione «pepata» è una belvetta di 4,15 metri da 280 Cv, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e di raggiungere I 200 km/h. Concettualmente derivata dal prototipo presentato lo scorso Maggio all'Ele Rally di Eindhoven, la Mokka Gse è relativamente leggera per essere un'elettrica con 336 km di autonomia: I tecnici di Russelsheim, infatti, sono riusciti a mantenerne il peso complessivo sotto I 1.600 kg. Trazione anteriore, differenziale Torsen a slittamento limitato, l'ultima nata monta un motore elettrico sincrono, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh.

Assetto abbassato di 10 mm, nuovi doppi ammortizzatori idraulici e telaio irrigidito, freni a disco di diametro 380 mm, la Gse presenta anche modifiche all'asse posteriore. Rispetto alla variante più tranquilla Electric da 136 Cv, sua base di partenza, questa novità presenta numerose soluzioni stilistiche inedite come i paraurti di taglio specifico (quelli anteriori con prese d'aria verticali), le ruote da 20» con cerchi dal design curato aerodinamicamente e piccole alette sui passaruota per mantenere la sagoma del veicolo - largo 1.787 mm e alto 1.506 mm - di dimensioni superiori rispetto ai generosi pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20. In passerella allo stand Opel del prossimo Salone di Monaco (9-14 settembre), la Mokka Gse presenta interessanti tocchi caratterizzanti anche nell'abitacolo, come i sedili sagomati di foggia similracing (sono a regolazione manuale per privilegiare il risparmio di peso), I rivestimenti in Alcantara di selleria e pannelli porta, il volante con la corona appiattita nella parte bassa e la pedaliera in alluminio. C'è, poi, la strumentazione aggiuntiva con grafica Gse e fondo giallo, visibile sullo schermo da 10 pollici della plancia centrale. Si tratta degli indicatori di potenza erogata, livello della batteria, temperatura della batteria e tensione della batteria che possono essere alternati dal conducente alla schermata con tempi sul giro e indicazione delle accelerazioni laterali G-Force.

Nel tunnel centrale dell'abitracolo non manca, naturalmente, il selettore delle impostazioni di guida, tre quelle previste: Sport, Normal ed Eco. Scegliendo la prima, il guidatore ha a disposizione la potenza massima di 207 kW. Con la seconda si scende a 170 kW, la coppia massima erogabile rimane 345 Nm ma l'andatura di punta viene limitata a 180 km/h. Infine, con Eco, l'erogazione del motore a elettroni scende a 140 kW e 300 Nm, l'accelerazione si fa più flemmatica e la velocità massima cala a 150 km/h, con l'intento di ottimizzare il range chilometrico percorribile con la carica rimasta a disposizione. La nuova Opel Mokka Gse è attesa nelle concessionarie italiane da novembre, con prezzi ancora in via di definizione. In occasione della diffusione delle immagini del nuovo modello della Casa del Fulmine, che abbiamo avuto l'occasione di esaminare in anteprima in un evento organizzato a Rüsselsheim, Rebecca Reinermann, vice presidente marketing di Opel e Vauxhall, ha dichiarato: «Opel Mokka GSE porta l'energia del motorsport sulle strade.

Dopo cinque anni di motorsport elettrico pionieristico con l'Adac Opel Electric Rally Cup, abbiamo messo il meglio della nostra ingegneria, potenza e maneggevolezza in un'auto fatta per le emozioni quotidiane. Con il suo design sorprendente, l'elevata maneggevolezza e le prestazioni eccezionali, Opel Mokka Gse è fatto per far girare la testa ed emozionare il guidatore. Non vediamo l'ora di metterla presto nelle mani dei nostri fan».