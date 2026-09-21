Opel Frontera allarga la gamma, c'è il motore benzina da 100 cv con cambio manuale. Scende il prezzo base

Cresce la gamma di Opel Frontera con la nuova motorizzazione turbo benzina da 100 cv e con il nuovo allestimento d'ingresso per il listino denominato Start. Nello specifico, l'unità a benzina da 100 cv, associata al cambio manuale, offre un'alternativa alle motorizzazioni ibride ed elettriche del Suv della casa del fulmine. Mentre la variante Start annovera, nella dotazione di serie, le coperture dei retrovisori nere ed i paraurti con inserti neri, i cerchi in acciaio da 16 pollici con nuovi copricerchi neri, il sedile Intelli-Seat regolabile in sei posizioni con un incavo centrale; l'aria condizionata ed il grande display informativo da 10 pollici.

Inoltre, con lo Start Comfort Pack è possibile aggiungere alla dotazione un pratico fondo del bagagliaio a doppio livello ed uno specchietto di cortesia integrato nei parasole del conducente e del passeggero anteriore. Con un'abitacolo spazioso ed una capacità di carico di 460 litri con 5 persone a bordo, che arriva fino a 1.600 litri con il divano posteriore abbassato, la Frontera è un Suv adatto sia alle famiglie numerose che alla clientela che necessita di un interno capiente per caricare attrezzature sportive nel tempo libero.

Entry-level della gamma, la Start con il motore da 100 cv offre un buon rapporto qualità-prezzo; il suo costo parte da 22.700 euro, ma scende a 17.900 euro in fase di lancio. «Con il nuovo motore benzina 100 cv manuale e l'allestimento Start - ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, managing director Opel Italia - introduciamo una nuova versione di ingresso ad un prezzo ancora più attraente».