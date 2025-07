Frontera Electric, arriva l'Extended Range. Suv Opel ha una batteria da 54 kWh e 408 km di autonomia

Arrivata nelle concessionarie italiane in primavera, la Opel Frontera adesso è ordinabile anche nella versione Electric «Extended Range», dall'autonomia maggiorata di 100 km. Nello specifico, questa versione può contare su un pacco batteria da 54 kWh, che consente di percorrere fino a 408 chilometri con una carica, secondo il ciclo WLTP. Disponibile nell'allestimento Edition, ha un prezzo che parte da 31.900 euro, consente di recuperare dal 20 all'80% di energia in 30 minuti da una colonnina a corrente continua, da cui accetta una potenza di ricarica di 100 kW. Contraddistinta dal design robusto e con tanto spazio a bordo, si aggiunge nella gamma del Suv del fulmine alle due varianti ibride ed alla versione Electric con batteria da 44 kWh.

Grazie ad un accumulatore dalla capacità incrementata di 10 kWh, rappresenta un'alternativa per chi vuole estenderne l'utilizzo oltre le aree urbane, e necessità di un'autonomia superiore ai 305 km offerti dalla Frontera 100% elettrica con la batteria dalla capacità inferiore. «Alla premiere, abbiamo già annunciato una variante elettrica con una maggiore autonomia - ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, responsabile di Opel Italia - ora si può ordinare! Con un massimo di 408 chilometri secondo il ciclo WLTP, le famiglie possono anche fare viaggi più lunghi in tutta tranquillità e a prezzi accessibili, come è tipico per il nostro Opel Frontera».