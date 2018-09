Opel Grandland X, ecco la versione più potente con il 1.6 a benzina da 180 cv

RUESSELSHEIM - La Opel Grandland X non si ferma, anzi va sempre più veloce introducendo in gamma un nuovo 1,6 litri a benzina da 180 cv che si situa per le sue prestazioni al vertice di una gamma già pronta per le nuove normative anti inquinamento Euro 6d-Temp.

Da 0 a 100 in 8 secondi. Il motore da 1,6 litri della Grandland X appartiene alla famiglia PureTech, è costruito interamente in alluminio, ha la distribuzione con variatore di fase e alzata e l’alimentazione ad iniezione diretta con turbocompressore per una potenza di 180 cv a 5.500 giri/min e una coppia massima di 250 Nm erogati già a 1.750 giri/min, garanzia di elasticità, ma anche di grandi prestazioni con una velocità massima di 222 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi netti. Grazie alla presenza del filtro antiparticolato, con questo motore la Grandland X ottempera alle nuove normative anti inquinamento che prevedono anche il rilevamento delle emissioni in condizioni di guida reali.

Una gamma completa. Anche gli altri motori in gamma sono stati aggiornati, a partire dal 3 cilindri 1.2 da 130 cv, disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti sia con l’automatico a 8 rapporti. Stessa scelta anche per il diesel 1.5 da 130 cv che offre i consumi e le emissioni migliori (3,8 litri/100 km pari a 109 g/km di CO2). In gamma anche il potente 2 litri da 177 cv che ha il cambio automatico di serie così come il nuovo 1.6 a benzina.

In attesa dell’ibrida plug-in. La Opel Grandland X è offerta in 4 allestimenti (Advance, Business, Innovation e Ultimate) con prezzi a partire da 26.500 euro. Ma non è finita qui: per il 2020 è prevista l’introduzione della versione ibrida plug-in con motore a benzina 1.6 e due motori elettrici, uno anteriore e l’altro posteriore, con una potenza complessiva di 300 cv.