Opel sotto i riflettori all'IAA Mobility con il nuovo Mokka GSE. Modello di serie ispirato alla versione Mokka GSE Rally

In occasione dell' IAA Mobility 2025 di Monaco, Opel svelerà al pubblico anche il nuovo Opel Mokka GSE, evoluzione elettrica ad alte prestazioni della sua gamma SUV compatta. Il modello trae ispirazione dal Mokka GSE Rally, già protagonista all'inizio dell'estate all'ADAC Opel Electric Rally Cup 'powered by GSE', e porta su strada l'energia e le tecnologie del motorsport completamente elettrico. Mokka GSE Rally si distingue per la livrea sportiva, il cofano nero, le pinze dei freni gialle e numerosi dettagli da rally, con una potenza massima di 207 kW (280 CV) e 345 Nm di coppia, tali da offrire prestazioni di riferimento nella categoria.

La novità sarà visibile in fiera presso lo stand Open Space di Opel a Odeonsplatz il 9 settembre e, nei giorni successivi, allo stand KP195 del partner ADAC a Königsplatz. Il modello di serie eredita gran parte della tecnologia della versione da rally, compreso il differenziale a slittamento limitato multidisco Torsen, il telaio con assali appositamente progettati e i doppi ammortizzatori idraulici.

Il nuovo Opel Mokka GSE accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h, diventando così la Opel completamente elettrica più veloce della gamma. Secondo Opel, il SUV elettrico combina dinamismo e tecnologia motorsport, con sterzo, sospensioni e freni ottimizzati grazie all'esperienza nel rally con la 'spina', offrendo prestazioni elevate senza compromessi sull'uso quotidiano.